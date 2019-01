Saint-Christol et Vérargues accouchent d'une nouvelle commune dans la douleur

Saint-Christol, France

Les villages de Saint-Christol et Vérargues ont fusionné ce mardi 1er janvier 2019 pour devenir une seule et nouvelle commune baptisée "Entre-Vignes". Un regroupement qui a provoqué pas mal d'opposition. D'ailleurs, pendant la nuit du réveillon, les panneaux d'entrée et de sortie des deux villages ont été échangés. Le maire de Saint-Christol, Jean-Luc Bergeon, préfère considéré cela comme une mauvaise blague, mais c'est un signe de plus que cette fusion ne se fait pas sans douleur. Un collectif au non à la fusion sans concertation s'est d'ailleurs constitué et a multiplié les actions depuis un peu plus de 6 mois. Ses membres dénoncent le manque de concertation. Ils réclament un référendum local. Et beaucoup considère le rapprochement des deux communes comme un "désastre économique" pour les vérarguois, moins endettés selon eux que les saint-christolains.

De leur côté, les deux maires, Jean-Jacques Esteban pour Vérargues et Jean-Luc Bergeon pour Saint-Christol, continuent de défendre ce qu'ils pensent être une nécessité pour maintenir leur identité face aux métropoles de Montpellier et Nîmes. Pour eux, il faut se regrouper pour garder des équipements comme la poste, une pharmacie, un dentiste ou encore un médecin. "Pour préserver l'économie locale, l'agriculture, la viticulture, l'oenotourisme, il faut se regrouper, estime Jean-Luc Bergeon, sinon le territoire sera mité par des projets pavillonaires, par des projets de zone d'activités économiques qui vont cannibaliser du foncier".

Le nouveau conseil municipal devra élire le maire de la nouvelle commune le 14 janvier 2019.