Saint-Christophe-le-Jajolet : la bénédiction des automobilistes a toujours autant de succès

Les bancs installés sous des arbres sont quasiment tous occupés ce dimanche 30 juillet, près de l'église de Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne). Pendant une heure de messe en plein air, le Père Edouard Léger et Mgr Bruno Feillet font de nombreuses références à Saint-Christophe, celui qui, selon la Bible, a aidé Jésus à traverser un fleuve. Il est depuis le patron des voyageurs et on le retrouve comme porte-clefs ou médaille dans les voitures. Comme le veut la tradition, ce 109e pèlerinage des automobilistes s'est terminé par la bénédiction des véhicules.

Des véhicules anciens, des camping-cars défilent, mais aussi un traîneau de Père Noël ou encore une poussette. "Pendant l'entre-deux-guerres, il y avait un aérodrome éphémère, et les avions atterrissaient spécialement pour se faire bénir. On a aussi vu des calèches, des tracteurs, des motos parfois", raconte le Père Edouard Léger, directeur de l'archiconfrérie de Saint-Christophe-le-Jajolet, qui lance des "bonne route", avec le sourire, à chaque véhicule qui défile.

Guillaume est venu faire bénir son traineau, qu'il utilise lors des fêtes de Noël sur des marchés notamment. "Le Père Noël va bientôt avoir beaucoup de route". © Radio France - Radio France

Une protection mais aussi un devoir

Les participants à ce pèlerinage voient surtout cette bénédiction comme une protection. "Cela protège la voiture, les passagers, et le chauffeur", explique Sarah, venue pour la première fois ce dimanche. Mais attention, "être béni par Saint-Christophe engendre aussi des devoirs", insiste Père Edouard Léger. "Celui qui se confie à Saint-Christophe a le devoir de suivre le code de la route. On s'engage à bien se conduire. On n'est pas autorisés à rouler à 190 km/h au lieu de 80 juste sous prétexte qu'on a une médaille de Saint-Christophe, hein. Ce n'est pas un gri-gri qui fait qu'il nous arrive rien", rappelle-t-il.