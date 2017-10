Saint-Clair-sur-l'Elle veut garder son L'

Le conseil municipal de la commune a tranché entre le nom usuel et le nom officiel : ce sera Saint-Clair-sur-l'Elle. Les panneaux à l'entrée du village vont devoir être changés.

Alors, Saint-Clair-sur-Elle ou sur l'Elle ? "Depuis que je suis maire - depuis 2002- on n'arrête pas de me poser la question !" sourit Maryvonne Raimbault. Car il y a le nom usuel "Saint-Clair-sur-Elle", affiché sur les panneaux à l'entrée du village ou même sur les tampons de la mairie et puis le nom officiel, "Saint-Clair-sur-l'Elle", qui apparaît sur toutes les démarches administratives, sur les adresses postales, à l'Insee, sur les cartes IGN ou dans les GPS.

Il fallait faire un choix

C'est une très vieille histoire. En 1896, la commune de Saint-Clair choisit de s'appeler "Saint-Clair-sur-l'Elle", l'Elle étant la rivière toute proche. En 1972, les élus corrigent l'orthographe de ce nom, pour devenir "Saint-Clair-sur-Elle". Sauf qu'à l'époque, les démarches administratives ne sont réalisées entièrement et du coup, le nom officiel conserve le " L' ".

Cette hésitation a provoqué quelques problèmes. "Pour les actes d'état civil par exemple, nos tampons n'étaient pas conformes au nom officiel et ça pouvait créer des soucis, explique la maire Maryvonne Raimbault. Le problème se pose surtout depuis que tout est informatisé. Il fallait faire un choix !" Le conseil municipal a tranché début septembre 2017 : ce sera Saint-Clair-sur-L'Elle.

On ne dit pas Torigni sur la Vire

Dans le village, les avis divergent. "Je suis attachée au nom Saint-Clair-sur-l'Elle, car c'est notre nom à l'origine, c'est notre rivière et je trouve qu'on aurait dû faire ce choix il y a longtemps", lance Christiane qui habite ici depuis 35 ans. "Saint-Clair-sur-Elle, c'était plus simple et plus logique. On ne dit pas Torigni sur la Vire que je sache" rétorque Michel.

La question est désormais tranchée, la commune conserve son L' et les panneaux à l'entrée de la ville vont être changés dans les semaines qui viennent.