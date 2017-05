Saint-Claude : Toute une ville mobilisée pour dire non au démantèlement de son hôpital

Plus de 3000 personnes ont défilé, samedi après-midi, à Saint-Claude, dans le Jura, pour s'opposer au démantèlement de leur centre hospitalier. Un scénario envisagé par l'Agence régionale de santé pour réduire ses dépenses.

A Saint-Claude, dans le Haut-Jura, les rues étaient noires de monde, samedi 13 mai, pour s'opposer à la fermeture de leur hôpital. Avec des pancartes "Sauvons notre hôpital" ou encore "Les soins, c'est de l'humain, pas des chiffres", plus de 3.000 personnes se sont mobilisées.

200 emplois sont directement menacés

L'Agence régionale de santé envisage de fermer plusieurs services clés du centre hospitalier. Ainsi, la chirurgie, la maternité, la pédiatrie, les urgences ou encore le centre lourd d’hémodialyse pourraient disparaître d'ici quelques mois. Une décision radicale pour réduire les dépenses de santé en Bourgogne-Franche-Comté. "On perdrait 200 emplois secs, déplore Jean-Louis Millet, le maire de Saint Claude, en tête de cortège aux côtés d'autres élus. C'est absolument monstrueux. On ne peut pas envisager que les décideurs prennent ce genre de décisions. Forcément que l'hôpital ne rapporte pas d'argent, c'est un service public. A ce prix-là, il faudrait également supprimer les écoles car elles ne rapportent rien!"

Lons-Le-Saunier, centre hospitalier le plus proche

Si l'ARS décide de fermer les services régaliens de l'hôpital, les 60.000 habitants du bassin de Saint-Claude devront aller se soigner à Lons-Le-Saunier, l'établissement le plus proche dans le département du Jura. Il est situé à 80 kilomètres de cette sous-préfecture du Jura, soit plus d'une heure de route. "C'est incompréhensible, répète le Christine Sophoclis, médecin depuis 20 ans. On va mettre en danger toute une population située en zone rurale. Accepter cela, c'est accepter qu'il y ait des morts et ça ce n'est pas possible." Quelques mètres derrière, une infirmière reprend, "en plus, l'hélicoptère des secours ne fonctionnent pas quand il y a du mauvais temps, une fois sur deux il ne peut pas voler."

La Bourgogne-Franche Comté, un désert médical

En France, près de quatre millions de personnes résident à plus de 30 minutes d'un service d'urgences, selon une étude publiée en mai 2017, par le service de statistiques du ministère de la Santé. Les zones pour lesquelles les soins urgents sont les moins accessibles "sont souvent situées en moyenne montagne ou dans un environnement où les déplacements sont difficiles" note la Drees dans un dossier sur les déserts médicaux. En Bourgogne-Franche-Comté, près d'un habitant sur deux (46%) est situé dans un désert médical.

