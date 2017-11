Saint-Cyr-sur-Loire : un nouveau groupe scolaire pour la rentrée de septembre 2019

Quatre écoles vont disparaître et un nouveau groupe scolaire va voir le jour à Saint-Cyr-sur-Loire. Les travaux débuteront en mai 2018 et plus de 330 élèves seront accueillis dès la rentrée 2019. Coût total de l'opération : 10 millions d'euros.

C'est un projet qui est dans les cartons depuis les années 90 : la mairie avait racheté cette parcelle de terrain en plein centre du bourg de Saint-Cyr et déjà le projet était d'y construire un groupe scolaire. Ce sera donc chose faite en septembre 2019 : les élèves des écoles Honoré de Balzac, Anatole France, République et Jean Moulin intégreront un campus scolaire flambant neuf.

5 classes de maternelle, 8 classes élémentaires

Il y aura 13 classes, sans oublier un accueil périscolaire, un pôle restauration et un ensemble sportif : ce regroupement évitera bien des déplacements aux enfants pour aller déjeuner ou pour se rendre dans les gymnases. L'ensemble sera situé au cœur de la ville, dans un parc arboré avec des essences locales et "des feuillages aux couleurs changeantes pour apprendre les saisons aux enfants" dit le maire de Saint Cyr.

Pour les parents de l'école primaire République, ce nouveau groupe scolaire est forcément une bonne nouvelle puisque leurs enfants sont actuellement installés des préfabriqués qui ont duré beaucoup plus longtemps que prévu ! Mais ils ont tout de même une pointe d'inquiétude, leurs enfants vont quitter une petite école où tous se connaissent pour rejoindre un groupe scolaire à plus de 300 enfants.

Un groupe scolaire pour 330 enfants en plein cœur de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire - @cabinet d’architectes Hessamfar et Vérons.

Toits végétalisés et potager

Le bâtiment qui sortira de terre entre mai 2018 et la rentrée scolaire de 2019 sera bien sûr construit aux dernières normes environnementales, mais proposera également des jardins sur les toits et même un potager pour permettre encore une fois de montrer aux enfants la saisonnalité des fruits et légumes.

Quant aux 4 écoles vidées de leurs élèves, celle de République et Jean Moulin seront démolies, l'école Anatole France pourrait être transformée en médiathèque 2.0. Enfin les bâtiments qui accueillent actuellement l'école Honoré de Balzac pourraient changer totalement de destination, le maire de Saint Cyr sur Loire considère en effet qu'une place de la mairie sans bistrot ou restaurant manque d'âme et il souhaite que s'installe un lieu convivial et de partage dans ce coin de Saint Cyr tout proche de la mairie et du Parc de la Péraudière.