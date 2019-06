Saint Cyr-sur-Loire: la soirée Coupe du Monde sur la fan zone du terrain de foot est annulée

Par sécurité au regard de la tempête Miguel, le district de football d'Indre-et-Loire et la mairie de Saint Cyr-sur-Loire ont pris la décision d'annuler la soirée qui était prévue sur le stade Guy Drut à l'occasion du premier match de l'équipe de France féminine en Coupe du Monde.

Indre-et-Loire, France

Les prévisions météo qui annoncent des rafales de 90 à 100 km/heure cet après-midi et peut-être ce soir ont eu raison de la fan zone de Saint-Cyr-Sur-Loire. Ce vendredi matin 9h30, Joël Dold, le président de l'Etoile Bleue de Saint-Cyr-sur-Loire, a annoncé que le district et la mairie de Saint Cyr renonçaient à la retransmission du match France-Corée du Sud sur la fan zone du terrain de football Guy Drut.

L'ensemble de la soirée est annulée, il devait y avoir un match entre les féminines du Tours FC et une sélection d'Indre-et-Loire à partir de 18H00, puis le match de Coupe du Monde à 21H00. 800 spectateurs avaient déjà réservé leur billet, c'était gratuit, et les organisateurs attendaient 4 à 500 personnes de plus à l'entrée de la fan zone.