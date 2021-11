Saint-Cyr-sur-Loire : les policiers nationaux et municipaux à la rencontre de la population autour d'un café

Sept policiers nationaux et municipaux sont allés à la rencontre des clients du Auchan à Saint-Cyr-sur-Loire, ce mercredi matin. Des échanges autour de cafés, qui permettent des discussions plus informelles avec la population, et en dehors des commissariats.

Discuter avec un policier autour d'un café. Sept policiers, trois nationaux et quatre municipaux, sont sortis de leur commissariat pour venir échanger avec les clients du Auchan Saint-Cyr-sur-Loire, ce mercredi matin, dans le cadre de l'opération "Un café, un policier". L'occasion pour les agents d'entretenir un lien de proximité avec la population, dans un cadre plus informel et convivial qu'un poste de police.

Echanger sur les problèmes du quotidien

Venue faire ses courses, Michelle en profite également pour glisser quelques mots aux policiers. "Surtout sur la vitesse de certains conducteurs et les incivilités sur les passages cloutés. Je suis beaucoup à pied et c'est devenu infernal", constate la retraitée. Des doléances qu'elle ne ferait pas dans un commissariat. "On n'en finirait pas et puis, ils ont autre chose à faire aussi".

"Certains n'osent pas se rendre au commissariat alors qu'on est là pour ça", explique Karine Askar, policière municipale à Saint-Cyr-sur-Loire. Copier

Comme elle, de nombreuses personnes n'osent pas se rendre dans un commissariat. "Certaines personnes pensent qu'elles nous embêteraient si elles venaient nous voir pour de petits problèmes. Mais on est justement là pour ça", explique Karine Askar, policière municipale à Saint-Cyr-sur-Loire.

Un discours de proximité et de prévention

Cette rencontre est donc l'occasion d'échanger sur ces problèmes du quotidien. "On note leur nom et le téléphone des personnes, et en fonction de la problématique, on va la traiter, comme si cela avait été par mail ou par téléphone", indique l'agent. "L'intérêt aussi, c'est de mettre l'accent sur la proximité, voir la population et voir comment les orienter ensuite", ajoute Jérémy Correas, chef du service de la police municipale de Saint-Cyr-sur-Loire.

Les policiers distribuent également des flyers de prévention, notamment sur la sécurité routière. © Radio France - Chloé Martin

Les policiers en profitent également pour faire de la prévention, en particulier sur la sécurité routière. Corentin, 10 ans, repart donc avec un kit complet : "le guide des panneaux, comment rouler à vélo en sécurité et des petits bâtonnets réflecteurs pour les mettre sur les vélos". Des outils et conseils bien utiles pour son quotidien.