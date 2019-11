Saint-Cyr-sur-Loire : une poignée de Gilets Jaunes se mobilisent contre le stationnement payant à la clinique

Saint-Cyr-sur-Loire, France

Les Gilets Jaunes (une petite dizaine) ont distribué des tracts et fait signer des pétitions ce mardi sur le parking payant de la clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire. Ils dénoncent cette décision, une manière de revenir dans le débat public. Le 17 novembre, le mouvement fêtera son premier anniversaire. A Tours, les militants de la première heure ne comptent pas se résoudre. "l'important, c'est de rester vigilants" selon l'une d'entre eux.

On fait un travail de citoyen

"On voit bien depuis un an que les choses ne s'arrangent pas, elles vont même en s'empirant c'est pour ça que je continue de me mobiliser". Alex, qui ne donne jamais son vrai prénom, compte sur une mobilisation qui va encore durer. "Ce n'est pas en un an qu'on fait une révolution. Il faut montrer au gouvernement qu'on est toujours là et qu'un jour ou l'autre on y arrivera".

Une mobilisation déjà longue qui a quelque fois donné l'impression de stagner, et pourtant : "les consciences se sont éveillées et c'est là où on a gagné, les gens ont commencé à se rencontrer, à discuter entre eux".

Le rôle des gilets jaunes, c'est aussi de rester vigilant : "Si quelque chose nous parait illégitime ou inéquitable, il faut qu'on fasse notre travail de citoyen" assure Alex. Les parkings payants de la clinique Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire et du Pôle santé Léonard de Vinci, à Chambray-lès-Tours font partie de ce qui est inégale selon Jean Poirier. Il estime que les malades et ceux qui viennent leur rendre visite pâtissent de cette logique marchande : "si vous venez voir un proche en fin de vie, vous n'allez rester que 15 min parce que le parking coûte trop cher ?".

Une réunion pour statuer sur le mobilisation du 1er anniversaire

Un an plus tard, le mouvement des gilets jaunes ne se résume plus seulement au gilet fluorescent. "Nous sommes des gilets jaunes, même sans gilets" s'amuse Jean Poirier. Lui non plus ne compte rien lâcher : "Nous n'arrêterons que lorsque nous aurons obtenu satisfaction de toutes nos revendications".

Pour organiser le premier anniversaire du mouvement, les gilets jaunes tourangeaux se réunissent vendredi 8 novembre à 20h, au niveau de Rochepinard, sur le parking qui fait face à IKEA.