"Ce n'est pas normal de venir la boule au ventre" déplorent les grévistes d'Auchan à Saint-Cyr-sur-Loire

Les salariés d'Auchan étaient appelés à un débrayage national ce vendredi matin. Devant l'enseigne de Saint-Cyr-sur-Loire, une quarantaine de personnes, issus des différentes enseignes de la Touraine, ont fait part de leurs conditions de travail dégradées. La hausse des salaires d'une dizaine d'euros seulement, déjà mise en place par Auchan, est jugée ridicule par les grévistes. Ils demandent une reconnaissance financière à la hauteur de leurs sacrifices depuis la crise sanitaire. Les syndicats réclament également une prime d'au moins 1.000 euros pour les salariés, équivalente à la prime reçue en 2020 par certains.

Des pressions sur les salariés à Saint-Cyr-sur-Loire

Le site de Saint-Cyr n'a pas été choisi par hasard par les grévistes, puisque le magasin serait en sous-effectif et la direction exercerait des pressions sur ses salariés, selon les syndicats CDFT-Auchan et Force ouvrière. "Ce n'est pas normal d'aller au travail la boule au ventre, en pleurant" témoigne un gréviste.

C'est normal qu'on reçoive des courriers quand les clients trouvent des produits périmés dans les rayons - Dominique, délégué syndical FO

"On subit de fortes pressions managériales de la direction. Les salariés ont peur de venir au travail. Il faut que ça cesse. Il manque du monde et personne n'est remplacé. Alors on ne peut pas faire son travail comme il faut puisqu'on fait un travail pour trois. C'est normal qu'on reçoive des courriers quand les clients trouvent des produits périmés dans les rayons. Nous sommes désolés mais on ne nous laisse pas le temps de travailler Il faut qu'ils embauchent, que ça cesse" raconte Dominique qui avoue n'avoir jamais connu telle situation en 35 ans de carrière pour le groupe.