Saint-Denis : à la cité des Francs-Moisins, "l'eau a coulé pendant une semaine"

Son pantalon retroussé sur les mollets, Pascale s'enfonce au niveau -2 du parking souterrain, situé rue de Lorraine, dans la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis. "Vous voyez, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux", décrit-elle en poursuivant difficilement sa marche.

Des box inondés, des voitures piégées par l'eau

"C'est comme ça depuis une semaine", assure cette locataire qui vit depuis cinquante ans aux Francs-Moisins. "Des inondations, il y en a déjà eu ici, l'eau s'infiltre quand il y a de gros orages par exemple, mais à ce niveau-là, c'est du jamais vu !". Dans ce sous-sol, deux voitures garées sont piégées par l'eau et les box sont inaccessibles. "Tout est foutu, il y a des gens qui ont perdu leurs papiers importants, comme pour leur retraite. Comme certains ont de petits appartements, ils stockent dans les box", explique-t-elle.

Un parking souterrain inondé depuis plusieurs jours à la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis © Radio France - Hajera Mohammad

Le dimanche 6 juin, plusieurs habitants remarquent qu'un arroseur d'une place, située en surface, au-dessus du parking, est ouvert. "Ça coulait à flot, ça nous a fait une pataugeoire !", affirme Pascale. L'eau finit par gagner le parking souterrain, déjà connu pour avoir des problèmes d'évacuation. coule à flot.

Malgré les coups de fils au bailleur social, Plaine Commune Habitat, mais aussi à l'intercommunalité Plaine Commune, rien ne bouge. Aucune réparation n'est entreprise. L'eau continue à couler pendant près d'une semaine. "Aucune réponse de leur part. Ils savent qu'il y a un problème, mais c'est tout, c'est un abandon total !", dénonce Pascale.

"On parle d'écologie, mais là c'est du gâchis"

"C'est honteux, je ne comprends pas pourquoi il ne sont pas venus réparer", soupire Lydia, une autre habitante des Francs-Moisins. "En plus, on nous parle d'écologie, mais là c'est du gâchis et puis au final, ce sera sans doute prélevé sur nos charges, parce que c'est nous qui payons des impôts, c'est nous qui payons cette eau".

Finalement, la situation se débloque le week-dernier, des agents seraient venus samedi 12 juin et ont stoppé la fuite d'eau. Il faut dire que la colère et l'indignation commençaient à monter de plus en plus dans le quartier, photos et vidéos à l'appui, partagées sur les réseaux sociaux.. "Ça veut dire qu'il faut qu'une vidéo tourne sur Facebook, sur Internet pour que les personnes viennent ? Sinon, elles ne seraient pas venues ? Ce n'est pas normal !", déplore Schekina, un jeune habitant du quartier.

Opérations de pompage cette semaine

D'après Plaine Commune Habitat, le tuyau d'arrosage a été "vandalisé". Les opérations de pompage devaient démarrer ce lundi après-midi et elles vont durer plusieurs jours, vu la quantité d'eau à récupérer. Quant à la cause du délai d'intervention, pas d'explication officielle à cette heure-ci.

Mais selon nos informations, des interrogations autour de la gestion du réseau d'eau dans la cité des Francs-Moisins a pu retarder les interventions techniques. Il s'agissait de savoir qui était compétent pour intervenir, entre Plaine Commune Habitat, le bailleur qui gère le parking, et Plaine Commune, l'agglomération, chargée de l'arrosage des espaces verts.

Les locataires, directement concernés par l'inondation du parking, eux, demandent au bailleur de ne pas prélever le prochain loyer que ce soit pour les box rendus inaccessibles (90 euros par mois) ou les places de stationnement (24 euros).