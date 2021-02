Saint-Denis-de-Gastines : associations et élus locaux lancent un cri d'alarme

Dans le nord de la Mayenne, bénévoles et élus locaux ont décidé de faire front commun pour demander la reprise des activités associatives. Ce samedi 6 février, le maire de Saint-Denis-de-Gastines les a réunis devant la salle des fêtes de sa commune. Il a adressé son soutien aux associations du pays de l'Ernée, au point mort depuis des semaines, et a invité bénévoles et élus à signer une lettre commune adressée au gouvernement.

"On veut alerter les instances parce qu'on a beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir de nos clubs", confie Thierry Chrétien, maire de Saint-Denis-de-Gastines, qui compte près d'une trentaine d'associations. "Le monde associatif, c'est l'ADN de nos communes. Si on les perd, on perd énormément." Car dans des communes rurales comme Saint-Denis, les associations sont bien souvent au cœur de la vie sociale des habitants.

"Ça me manque de retrouver mes amis musiciens, et de jouer avec eux", raconte Catherine Montembault, joueuse de flûte et de piccolo au sein de l'Orchestre d'harmonie d'Ernée. "En fin de semaine, c'était un plaisir de se retrouver tous ensemble, pour discuter, rire... Des choses qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui. On se téléphone, mais ce n'est pas pareil. L'association, c'est tout un partage musical, amical et social qu'on n'a plus, alors que nous avons un énorme besoin de nous retrouver."

25% de licenciés en moins dans les clubs sportifs

Au-delà de la perte du lien social, c'est de la survie même des associations qui est en jeu avec l'arrêt des activités en club. Les associations du pays de l'Ernée ont peur de la perte de motivation de leurs membres, qui risquent de ne jamais revenir. "Il y a déjà 25% de licenciés en moins en moyenne dans les clubs sportifs d'Ernée", déplore Stéphane Bigot, adjoint aux sports dans la commune. Et malgré des aides communales, cette perte d'adhérents représente aussi des pertes financières.

Dominique Penloup, présidente de l'orchestre d'harmonie de Saint-Denis-de-Gastines, ne sait pas encore si des membres ont prévu de partir. Mais la situation financière de l'association commence à se compliquer. "Combien de temps on va pouvoir encore tenir comme cela ?", s'inquiète-t-elle. "On ne peut pas tout attendre des pouvoir publics. On ne peut pas faire vivre nos associations uniquement avec des fond publics, il faut absolument qu'on reprennent nos activités." Yannick Favennec, député de la Mayenne présent au rassemblement et signataire de la lettre, a promis qu'il porterait les inquiétudes et les revendications des associations mayennaises à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine.