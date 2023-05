Saint-Denis-de-l'Hôtel : Où va se trouver le nouveau lieu de culte de la communauté musulmane ?

Ils sont une soixantaine à manifester ce vendredi 5 mai devant la mairie de Saint-Denis-de-l'Hôtel pour réclamer un nouveau local. Parmi eux, Rachid, pour qui il est nécessaire de changer, et très rapidement : "Ça fait plusieurs années qu'on réclame un lieu pour faire la prière de façon convenable. Chaque année, il y a de plus en plus de monde et certaines personnes ne peuvent pas venir par manque de place."

La mairie et l'Association Musulmane des Loges avaient trouvé un accord il y a plusieurs mois pour un terrain, une butte de 3800 mètres carrés qui plaisait à l'AML. Mais depuis, la mairie a changé d'avis et a proposé une friche industrielle qu'il faudra détruire et rénover. "Nous avions prévenu que nous étions en négociation avec la société qui se trouvait sur ce site, ces négociations se sont terminées avec un accord d'achat. Notre souhait est de positionner le déménagement de cette maison cultuelle sur ce site. Il va falloir prendre son mal en patience mais on met tout en œuvre pour que ce soit le plus rapide possible." explique Arnauld Martin, maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel.

Arnauld Martin, maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel © Radio France - Antoine Vandendrische

"C'est une décision unilatérale, rétorque Brahim Slimani secrétaire de l'Association Musulmane des Loges. "Le problème est que la friche proposée nécessite d'être démolie et rénovée, ça reporte de deux ou trois ans notre projet. L'association est là depuis plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans que nous discutons, c'est un dialogue de sourds. On demande simplement le respect d'un accord."

Car le local historique de l'association est trop vétuste pour Brahim Sliamni, obligé de refuser des personnes lors des prières et célébrations religieuses. En outre, le local ne garantit plus la sécurité des pratiquants "C'est presque une catastrophe en devenir, c'est une histoire qui s'éternise, depuis des années. Pendant le mois du Ramadan, au rez-de-chaussée, nous étions à peu près 80, et à l'étage 40. Cela fait 120 personnes sur 70 mètres carrés. Quand on voit nos enfants et nos parents dans ces conditions-là, on se dit que ça n'est plus possible."

Brahim Slimani dans la salle de prière du local actuel, dans le centre-ville de Saint-Denis-de-l'Hôtel © Radio France - Antoine Vandendrische

Arnauld Martin souhaite ouvrir les discussions à l'ensemble des Dionysiens, il veut que ce changement se fasse dans le respect du culte : "[L'implantation du nouveau site sur la friche] est la seule exigence que l'on a auprès de l'AML. On souhaite le déménagement de cette maison cultuelle pour que chacun puisse exprimer sa foi comme il l'entend, en toute sécurité. On ne s'immiscera pas dans l'organisation de l'association."

L'Association Musulmane des Loges entend manifester devant la mairie chaque vendredi afin d'avoir le terrain qu'elle souhaite.