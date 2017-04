A Saint-Denis, des délais d'attente trop longs pour obtenir une carte d'identité

La ville de Saint-Denis dénonce un sous équipement en dispositifs de recueil, ces machines sécurisées de traitement dématérialisé des demandes de cartes d'identité. Le maire a écrit au préfet pour en obtenir davantage, sans succès. "On a un embouteillage" dénonce son adjointe, Florence Haye.

Depuis le 28 février, les communes doivent utiliser les dispositifs de recueil (DR), pour les demandes de cartes d'identité. Ces machines sécurisées qui permettent un traitement dématérialisé, étaient déjà utilisées pour les passeport. Mais à Saint-Denis, la ville estime qu'elle n'en a pas assez. La mairie dispose de 8 DR pour 110 000 habitants, ce qui est insuffisant selon Florence Haye, adjointe en charge du personnel. Résultat : "on a presque deux mois d'attente pour avoir un rendez-vous pour traiter les demandes des habitants qui veulent soit un passeport soit une carte d'identité" dit l'élue.

Un "problème d'égalité de traitement" selon une élue

Au centre administratif les habitants qui ont rendez-vous en ce moment ont pris rendez-vous il y a un mois environ. Avant le 28 février, 8 box permettaient d'accueillir les habitants en rendez-vous mais aujourd'hui Matthieu Galéa, le responsable de l'état civil, dit ne pas pouvoir "mettre 8 personnes" au service des administrés. Faute de machines suffisantes, il assure qu'actuellement seules "3 personnes prennent des rendez-vous, soit presque 3 fois moins de rendez-vous". Un "embouteillage" pour Florence Haye.

"On peut se demander s'il n'y a pas un problème d'égalité de traitement pour avoir une carte nationale d'identité ou un passeport" commente l'élue, qui ajoute : "en Seine-Saint-Denis et à Paris, les délais sont largement plus longs qu'à Paris". Le maire de Saint-Denis a écrit au préfet le 22 mars dernier pour demander 6 machines supplémentaires. Son adjointe assure qu'il n'y a pas eu de réponse. Pour l'instant, la préfecture de Seine-Saint-Denis n'a pas répondu à nos demandes à ce sujet.