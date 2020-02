Saint-Denis : inauguration de la première agence d'intérim entièrement dédiée aux handicapés

Saint-Denis, France

Le groupe Randstad, leader mondial des ressources humaines, a inauguré ce mardi 18 février à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sa nouvelle agence Kliff. Une agence d'intérim entièrement destinée aux demandeurs d'emploi en situation de handicap.

500 000 personnes en situation de handicap inscrites à Pôle Emploi

Les trois premiers contrats ont été signés en présence de la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. L'occasion pour Sophie Cluzel de rappeler que 18% d'entre elles sont au chômage, soit plus double que la moyenne nationale et que 30% de ces demandeurs d'emploi ont un niveau inférieur au bac. "Donc tout ce qui nous permet de les mettre en situation professionnelle, comme le travail temporaire ici ou les stages, est utile et c'est pour ça que cette première agence est importante".

En 2018, la loi Avenir professionnel, a été votée. Le texte prévoit l'embauche de 40 000 personnes en situation de handicap dans les entreprises adaptées, d'ici 2022. Aujourd'hui, la loi qui oblige déjà tout employeur (de 20 salariés au moins) à avoir 6% de ses effectifs occupés par ces personnes, est loin d'être respectée.

"18% des personnes en situation de handicap sont au chômage" - Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées Copier

Mettre fin à une "autocensure"

Pour accompagner ces demandeurs d'emplois, Randstad s'est allié avec Fastroad, une entreprise de travail adaptée, spécialisée dans le transport et basée à Montreuil, déjà habituée à accompagner ces salariés. "Il faut juste une dose d'accompagnement spécifique et de bienveillance pour mettre les gens à l'aise" explique François Bérahel, le président de Randstad France. "Mais à côté de ça, Kliff reste une entreprise de travail temporaire comme les autres. On va leur demander quelles sont leurs compétences, leur motivation, leur formation...etc".

"C'est une entreprise de travail temporaire comme les autres" - François Bérahel, président Randstad France Copier

Quatre agences en projet

Parmi les premières entreprises clientes de Kliff, le groupe Paprec, spécialisé dans le recyclage et installé à La Courneuve. Son patron est venu signer le premier contrat avec un intérimaire qui commencera la semaine prochaine, sur un poste "d'agent de tri". L'entreprise de logistique ViaPoste, basé à Chilly-Mazarin dans l'Essonne, a également signé un premier contrat ce mardi. Le directeur de Kliff espère en faire signer d'autres à 250 personnes d'ici 2021. L'ouverture de quatre autres agences est prévue en France, d'ici 2022, dont une dans le sud de la région parisienne dès la fin de l'année.