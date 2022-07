Saint-Denis : vague de soutien pour l'association MaMaMa menacée d'expulsion

Dans le hangar, les bénévoles s'activent comme si de rien n'était : lait maternel, petits pots, produit d'hygiène, couches... Chaque semaine, 500 colis sont préparés dans cet espace de 1.200 mètres carrés mis à disposition gratuitement de l'association MaMaMa, depuis deux ans.

70.000 mères isolées soutenues depuis deux ans

Cette association, a été lancée en mars 2020, en plein confinement, par quatre jeunes Franciliennes, notamment des infirmières, qui ont réalisé en pleine crise sanitaire que des mères seules avaient du mal à nourrir leur bébé, certaines utilisaient de l'eau de riz pour remplacer le lait maternel qu'elles n'avaient plus les moyens d'acheter. Alors les co-fondatrices ont frappé à la porte des magasins, des associations et des potentiels mécènes pour récupérer des denrées alimentaires et les livrer dans les centres de santé, les PMI et autres structures qui accueillent ces femmes en détresse.

La démarche est rapidement repérée et saluée par les pouvoirs publics, qui accordent plusieurs aides financières à MaMaMa, les ministres viennent rendre visite aux bénévoles. En juin 2020, la ville de Saint-Denis, alors encore dirigée par le maire PCF Laurent Russier décide de mettre à disposition de l'équipe ce hangar, propriété de la SEM Plaine Commune Développement (la société d'économie mixte chargée de l'aménagement du territoire de Plaine Commune). Rapidement, les 1.200 mètres carrés sont entièrement occupés par les cartons de produits qui affluent par tonnes, un espace dressing est créé pour proposer également des vêtements aux enfants et aux mamans, puis des poussettes, des jouets. La machine est lancée. En deux ans, MaMaMa a aidé 70.000 mères de famille.

Le hangar occupé par l'association MaMaMa © Radio France - Hajera Mohammad

Comme beaucoup d'autres bénévoles, Kamissa Traoré a d'abord été bénéficiaire. Logée par le 115 dans un hôtel de Persan, dans le Val d'Oise, avec ses deux filles, elle s'en sort grâce à l'aide de MaMaMa pour subvenir aux besoins de sa petite Assia, née il y a 11 mois. "Ils nous ont donné tout ce dont j'avais besoin : des couches, des vêtements, des stérilisateurs. Je n'avais pas les moyens d'acheter tout ça", nous confie cette mère dont la voix se brise et qui commence à pleurer quand on évoque avec elle le départ de l'association. "Je n'ai pas de mots, je suis tellement triste, qu'est-ce qu'on va faire ?"

L'association refuse de signer la convention d'occupation des lieux

Ce départ annoncé et redouté, c'est la conclusion de rapports qui semblent s'être détériorés au fil des mois entre l'association et la municipalité de Saint-Denis, dirigée par le socialiste Mathieu Hanotin, également président de Plaine Commune.

En février 2021, le nouveau maire vient sur place et salue le travail de l'association. "Il nous a même qualifié d'ONG locale" raconte Coline Vigot, chargée de projet à MaMaMa. À l'époque, les dirigeantes de l'asso sont au courant que le hangar doit être détruit à l'horizon 2024 pour un projet de construction de logements (notamment sociaux) mais le maire leur aurait assuré que MaMaMa pouvait occuper les lieux sans problème d'ici là et gratuitement. "Il a même dit que ce serait scandaleux de nous faire payer. Pourtant on lui avait déjà proposé une contribution, de payer un loyer de 1.000 euros, ce qui était dans nos moyens à l'époque", assure Corinne, membre du conseil d'administration.

Au départ, des conventions d'occupation temporaire (COP) à titre gratuites sont renouvelées régulièrement et signée par l'association. Mais fin 2021, changement de ton. La ville soumet une nouvelle COP aux dirigeantes de MaMaMa avec des conditions qui ne sont pas acceptables pour ces dernières. "On nous interdit de recevoir plus de trois familles en même temps, on a l'obligation de les prévenir de toute réunion organisée deux semaines à l'avance et il y a une clause qui permet une expulsion des lieux sans recours judiciaire possible, on a refusé", affirme Coline.

Un loyer exorbitant pour l'association

Surtout, c'est le montant du loyer, réclamé cette fois-ci, qui choque. "On nous demandait 18.000 euros par mois ! Et pour ce montant bien sûr ils ne répareront par le chauffage, ils ne répareront pas les fuites d'eau et pour un bâtiment qui va être détruit dans 2 ans ?!" , s'offusque Magali Bragard, la présidente de l'association. Même aujourd'hui, avec 600.000 euros de subventions publiques, impossible de payer un tel loyer sauf à réduire l'offre alors que le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter.

Après plusieurs mois de négociations et un montant du loyer revu à la baisse (à 14.400 euros) la situation reste bloquée. Ce mardi 19 juillet, l'association reçoit un courrier qui lui donne 7 jours pour évacuer les lieux.

Impossible de trouver un plan B dans un délai aussi court et quid des bénéficiaires et des bénévoles ? "On est dans un local rempli de centaines de produits, il y a des dizaines de bénévoles qui viennent travailler chaque jour, ce sont parfois des femmes très isolées, parfois victimes de violences pour qui venir, relève presque du parcours thérapeutique. Si on a plus ce local, malheureusement on ne peut plus rien faire", assure Magali Bragard.

500 colis à destination des mères isolées avec nourrisson sont préparés chaque semaine dans ce hangar © Radio France - Hajera Mohammad

Le soutien des internautes

Quelques heures après avoir reçu ce courrier, l'association riposte sur ses réseaux sociaux et notamment son compte twitter sur lequel une vidéo est publiée pour lancer un SOS aux internautes. Appel reçu et relayé par de nombreuses personnalités comme Nagui, Julie Gayet et des associations comme la Fondation des femmes ou Action contre la Faim qui interpellent directement Mathieu Hanotin et Stéphane Troussel, président du conseil département de la Seine-Saint-Denis et président de la SEM.

Sollicités par France Bleu Paris ce mercredi matin, ni l'un ni l'autre n'ont accepté nos demandes d'interview, renvoyant vers un communiqué publié plus tard sur le compte twitter du maire de Saint-Denis. Le ton est donné dès les premiers mots : "C'est avec consternation que la Ville de Saint-Denis et la SEM Plaine Commune Développement ont pris connaissance de la campagne de dénigrement à leur encontre lancée par l'association MaMaMa". Le texte déroule ensuite une toute autre version de l'histoire.

"Une campagne de dénigrement", dénonce le maire de Saint-Denis

Le communiqué assure que la ville "a laissé du temps" à l'association pour trouver un autre local et que cette dernière a installé un accueil de jour pour les mamans et les enfants sur place sans aucune autorisation. "Depuis 6 mois, malgré les engagements écrits pris par MaMaMa pour régulariser la situation, l'association refuse de signer la COP avec chaque semaine un nouveau motif de report. Au-delà du paiement du loyer, la COP était indispensable pour cadrer et réguler les activités réalisées sur le site et ainsi se prémunir collectivement de tout risque mettant en jeu la sécurité des femmes et enfants".

"Après 6 mois de tentative de conciliation sans résultat et 27 mois de mise à disposition gratuite, la SEM et la ville de Saint-Denis assument d'avoir été au bout du chemin de partenariat". La rupture semble consommée.

Des explications très loin de la réalité, se défend Magali Bragard, qui s'interroge sur cette partie du hangar qui est occupée par des affaires entreposées par d'autres associations qui n'ont pas signé de COP elles non plus.

Sur place, on peut effectivement voir des tapis, des barrières de sécurité, des câbles et même des parpaings de ciment qui auraient été déposés par une association. Sur ce point, la ville de Saint-Denis reconnaît la présence des ces équipements "mais ils appartiennent à des associations d'aide alimentaire lancée également pendant le confinement qui sont elles aussi en attente d'un local ou d'un nouveau local", assure-t-elle.

D'autres associations ont reçu l'autorisation de stocker du matériel dans le hangar © Radio France - Hajera Mohammad

L'avenir de l'association menacée ?

Au-delà de ce conflit avec la ville de Saint-Denis et la SEM, l'association craint que sa mission ne soit menacée aujourd'hui. "Quand on s'est lancé, on était dans l'angle mort de l'aide alimentaire, aucune association n'était spécialisée dans l'alimentation pour les nourrissons", insiste Lara Géhin, coordinatrice. "Aujourd'hui, on distribue des colis à la Croix-Rouge, aux Restos du Cœur, au Secours Populaire... À Saint-Denis même, on livre dix centres de santé, on travaille avec la Maison des femmes, les jeunes autistes de l'IME des Moulins Gémeaux qui viennent faire du bénévolat" rappelle-t-elle.

Une réunion mais toujours pas de solution

Une réunion était organisée ce mercredi soir entre MaMaMa, la SEM, la mairie et le sous-préfet de Saint-Denis, sans réelle avancée. "MaMaMa et la Fondation des Femmes ont demandé une régularisation de la situation par une convention à titre gracieux pour 6 mois, le temps de trouver une solution de repli. Requête refusée. La Mairie de Saint-Denis s'est engagée à ne pas demander l'expulsion de MaMaMa au juge d’ici au 1er septembre", nous informe l'association ce soir par courriel. Aujourd'hui, elle espère trouver un autre point de chute d'ici cette date.