Saint-Denis, France

Pas suffisamment de maître-nageurs et un bassin extérieur qui reste fermé. Les habitants du quartier SFC (Saussaie - Floréal et Courtille) à Saint-Denis, ont appris la nouvelle au début de l'été. Habitués du bassin extérieur de 50 mètres de la piscine de Marville, ils ont décidé de lancer une pétition, qui avait déjà recueilli 465 signatures le 10 juillet selon ses initiateurs, pour demander de "tout mettre en oeuvre pour que les espaces et le bassin extérieurs de la piscine restent ouverts". La pétition a été transmise le 13 juillet au SIPS, le syndicat intercommunal commun à Paris et à la Seine-Saint-Denis, en charge de cet équipement.

"On a beaucoup de gens qui ne partent pas du tout en vacances"

Pour le moment ses le bassin de 25 mètres et le petit bassin, tous deux en intérieur restent ouverts. "Je suis un peu dégouté parce que la piscine extérieure est fermée" lâche un enfant qui arrive de Drancy avec un centre de loisirs. La piscine au carrefour de plusieurs villes, attire de nombreux habitants du 93. "On a beaucoup de gens dans ces quartiers-là qui ne partent pas du tout en vacances" explique Claudie Gilot Dumoutier, à l'origine avec plusieurs collectifs d'habitants de SFC de cette pétition.

Elle dénonce une gestion, selon elle, perfectible, et les problèmes causés par cette gestion commune aux deux départements du 75 et du 93 : "on a une piscine un peu à l'abandon et on ne veut pas que ça continue comme ça!"

Impossible de recruter les trois maîtres-nageurs nécessaires

De son côté, le SIPS met en avant une pénurie de maîtres-nageurs. Impossible cette année de trouver les 3 maîtres-nageurs nécessaires à l'ouverture du bassin extérieur. "L'année dernière, on a eu des agressions, des intrusions, et dès janvier quand on a rappelé nos saisonniers de l'année dernière, nos candidats maîtres nageur ont choisi une autre piscine" argumente Farid Dougdag, directeur adjoint du syndicat. "On n'a pas pu avoir le nombre suffisant pour ouvrir entièrement la piscine" conclut-il, assurant continuer encore les recherches.

Laurent Russier, le maire de Saint-Denis, soutient la démarche des habitants et estime, pour sa part, que tout n'a pas été fait dans les temps pour ouvrir cet été. "On parle de la moitié de nos jeunes qui ne savent pas nager et devant les premières difficultés, on propose que tout l'été le bassin reste fermé : le signal n'est pas bon du tout" s'agace le maire. "Travaillons ensemble, essayons de mutualiser, de voir quelles solutions on peut trouver mais moi je souhaite vraiment que la piscine puisse rouvrir" conclut-il.