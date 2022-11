Saint-Denis : le bras de fer entre l'association MaMaMa et la Ville se poursuit en justice

Le conflit entre l'association MaMaMa et la ville de Saint-Denis se poursuit. L'association qui distribue de l'aide à l'alimentaire à des mères isolées a déposé plainte mercredi 2 novembre pour "corruption passive", "trafic d'influence" et "non-dénonciation de crime ou délit" contre Mathieu Hanotin le maire (PS) de Saint-Denis et son deuxième adjoint aux Sports Shems El Khalfaoui, a annoncé l'association ce mercredi.

Lancée en mai 2020 pendant la crise de la Covid-19, MaMaMa a aidé 70.000 mères et leurs bébés en Île-de-France, en apportant une aide alimentaire, mais aussi en offrant aussi des jouets, des vêtements, des poussettes. Pour qu'elle puisse opérer, l'association dionysienne avait obtenu gratuitement un entrepôt de 1.500 m² auprès du maire communiste de l'époque, Laurent Russier. La nouvelle municipalité socialiste lui demande désormais 18.000 euros de loyer.

Faute de pouvoir payer, l’association est assignée en justice le 3 novembre dernier pour acter cette expulsion. L’audience est finalement renvoyée au 13 janvier, car la veille de cette audience, l'association MaMaMa a déposé plainte pour "corruption passive", "trafic d’influence" et "non-dénonciation de crime ou délit". La procédure est "en cours d'examen", a indiqué le parquet de Bobigny.

La présidente de MaMaMa et trois autres femmes de l’association ont également saisi la justice pour "menaces d’atteinte à la personne, dont menaces de mort" et pour le "harcèlement moral" qu’elles disent avoir subi pendant plusieurs mois de la part de plusieurs autres responsables ou membres d’associations avec qui elle partage les locaux et qui seraient, selon elle, "proches du maire".

Contacté, Mathieu Hanotin nie les faits. Il affirme avoir mandaté ses avocats "pour qu’une plainte en dénonciation calomnieuse soit déposée le plus rapidement possible". Quant au local, qui appartient à la SEM Plaine Commune développement, le principal opérateur du développement du territoire de Plaine Commune, présidé par Mathieu Hanotin, il a vocation à être détruit en 2024, pour laisser place à de nouveaux logements.