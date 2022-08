Saint-Denis : licencié il y a un an pour des propos polémiques, Frédéric Bonnot retrouve un poste à la mairie

L'affaire avait provoqué la colère à Saint-Denis, il y a un an : dans un groupe WhatsApp du cabinet du maire, Frédéric Bonnot, alors directeur de cabinet, avait qualifié une assesseure voilée de "chauve-souris". Il avait été suspendu, puis démis de ses fonctions en août 2021. Cette semaine, il a retrouvé un poste à la mairie, en tant que directeur général de "Saint-Denis Commerce", qui permet d’acquérir, de rénover et d’exploiter des locaux commerciaux.

Interrogée par France Bleu Paris, la mairie de Saint-Denis justifie cette nomination par le fait qu'il s'agit d'un poste administratif, pour lequel Frédéric Bonnot est compétent : "Sa faute a été de nature politique et il y a eu une sanction. Il n'assure désormais plus de poste politique, où il est lien avec les élus", assurent les services de la ville.

Des manifestations au moment de la polémique

Pourtant, la révélation de ce message avait mené à des manifestations pour demander la démission de l'ex-directeur de cabinet. Pour rappel, lors du premier tour des élections régionales et départementales, le 20 juin 2021, le candidat du RN, Jordan Bardella, est filmé dans un bureau de vote de Saint-Denis face à une assesseure voilée. L'image, partagée dans cette conversation WhatsApp privée du cabinet du maire, a ensuite été commentée par Frédéric Bonnot qui a qualifié l'assesseure de "chauve-souris".

À la suite de la polémique, Frédéric Bonnot s'était excusé publiquement sur Facebook, avouant avoir "commis l'erreur d'utiliser un qualificatif extrêmement déplacé au sujet de cette femme [...] En écrivant cela, mon intention était de me moquer du candidat d'extrême droite. Je ne me suis pas rendu compte de la portée de mes propos. Je tiens à m’excuser sincèrement auprès de toutes celles et tous ceux que j'ai blessés."