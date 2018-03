Un rassemblement a lieu ce vendredi matin devant une école du quartier du Franc-Moisin à Saint-Denis. Les habitants se retrouvent à 8h30 pour dire non à la violence. Lundi cinq hommes cagoulés étaient entrés dans cette école et, devant les enfants, ils avaient tabassés la directrice et deux agents.

"Non à la violence" : c'est le message que veulent faire passer les élus et les habitants qui se rassemblent vendredi matin de 8h30 à 9h30 devant l'école Réné Descartes dans le quartier du Franc-Moisin à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Lundi, cinq hommes cagoulés avaient pénétré dans cette école. A l'accueil du centre de loisir, devant les enfants, ils ont frappé la directrice et deux agents avant de repartir en emportant des tablettes et des vêtements.

Durant ce rassemblement, jusqu'à 9h30, les services de la ville de Saint-Denis seront fermés.

Cette agression a ému tout le quartier

Ce rassemblement a été décidé pour montrer que les habitants, les parents, les élus se sentent concernés et n'acceptent pas cette violence.

Le maire communiste de Saint-Denis, Laurent Russier, qui sera présent au rassemblement, était sur France Bleu Paris vendredi matin à 7h15. Il a indiqué que, pour l'instant, l'enquête n'avait pas avancé. On ne connait toujours pas les raisons de cette agression, a-t-il précisé.

Les cinq agresseurs sont entrés par l'arrière de l'école, indique le maire qui ajoute qu'au-delà des circonstances de cette intrusion "il faut s'interroger sur cette escalade, sur le fait que maintenant certains font des choses qui auraient été impensables comme, devant des enfants, frapper des agents du service public. Il faut qu'on prenne la mesure de la gravité de la situation".

Le maire explique que ce rassemblement est destiné à "montrer à ceux qui ont commis cet acte odieux que oui, le service public est plus fort qu'eux, non, le quartier ne leur appartient pas et nous serons toujours plus forts. Je crois que les agents attendent cette réaction", dit le maire

Une délégation de la ville reçue lundi à la préfecture

Laurent Russier, rappelle que la ville a interpellé les services du préfet qui recevra lundi matin une délégation d'agents et d'élus "parce que ça doit être l'affaire de tous". Pour le maire, il faut aussi s'interroger sur "ce qu'on est en train de louper dans l'éducation de nos enfants. Sur comment on peut continuer à rassurer les familles en disant que les enfants sont en sécurité dans une enceinte scolaire. Il est vraiment important de mieux sécuriser les instants scolaires mais il ne faut pas s'arrêter à ça, ça doit être plus large", affirme-t-il.