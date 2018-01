Saint-Denis, France

"Bien-sûr je me suis déjà battu, c'est normal". Cet adolescent de 14 ans et ses copains ont tous été témoin, acteur ou victime des violences inter-quartiers qui ne faiblissent pas à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) depuis le début de l'année scolaire. "Si quelqu'un nous cherche, on ne peut pas ne rien faire" explique l'un d'eux, en racontant les affrontements auxquels il a assisté, à coups de club de golf ou de battes de base-ball.

L'une des conséquences de ces affrontements, c'est la déscolarisation de certains jeunes. A Saint-Denis, au moins une vingtaine d'adolescents refusent de retourner en classe, par crainte, comme le fils de Nassima, âgé de 17 ans. "Il a été pris dans une embuscade, ils étaient deux contre trente, il a eu de gros hématomes au visage", raconte cette mère de famille. " Je ne pensais pas lui interdire un jour d'aller à l'école, mais je n'ai plus le choix".

Nouvelle brigade de policiers

Ces violences à répétition ont poussé les familles à réagir, notamment les mamans. Après une marche organisée au mois de novembre dans les rues de la ville, elles ont préparé samedi un repas inter-quartiers pour réunir tous les jeunes des bandes rivales. "Ils ont du respect pour leurs mères, ils ne veulent pas nous inquiéter alors cela entraîne chez eux une prise de conscience" se félicite Nina, maman de quatre enfants âgés de 6 à 22 ans.

Après la prise de conscience, il s'agit désormais de renouer les liens. "A mon époque, on se connaissait tous entre jeunes" se souvient Nelly, l'une des organisatrices du repas. "Et quand on se connaît, ça change tout car on crée une relation de confiance, c'est le but de ce repas". Depuis un mois, une brigade d'une dizaine de policiers a été spécifiquement déployée dans ces quartiers Nord de Saint-Denis.