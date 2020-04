Saint-Dié-Des-Vosges lance une collecte participative pour aider les personnels soignants

Le coût d'un kit de protection varie de 17 à 55 euros pour les plus complets. De ce constat et de ses conséquences financières pour l'Etat et les collectivités locales, la ville de Saint-Dié-Des-Vosges et la communauté d'agglomération lancent une collecte participative pour l'achat de matériel sanitaire. Une manière solidaire et direct de pallier le manque récurent de masques de gants et de gel hydroalcoolique dont s'inquiètent les personnels soignants en ville et dans les hôpitaux, ainsi que les médico-sociaux et les aides à domicile.

" A chacun selon ses moyens". Les donateurs s'ils sont imposables, bénéficieront d'une réduction fiscale. 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable pour un particulier. 60% du don dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaire pour une entreprise.

Information et participation sur le site www.collecticity.fr.

La communauté d'agglomération de Saint-Dié-Des-Vosges regroupe 77 communes et 80 000 habitants.