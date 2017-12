Saint-Doulchard, France

Chaque hiver, les habitants de ce lotissement se plaignent du froid. L'OPH 18 a pris en compte leur demande, mais rien ne sera fait avant le printemps, une fois l'hiver fini...

Le froid entre surtout par les portes de garage affirment les locataires. © Radio France - Michel Benoit

Les locataires sont unanimes, c'est à cause des garages qu'il fait froid dans les maisons. Certains n'ont pas de faux plafond et les portes laissent passer le froid qui s'engouffre ensuite partout. Jessica fait ce qu'elle peut pour le contenir : elle a mis des couvertures sur sa porte de garage pour la calfeutrer : "Mais l'air passe quand même. Ca ne sert pas à grand chose. Et c'est la même chose pour la véranda qui n'est pas bien isolée. "

Les petites vérandas extérieures accentuent le froid dans les pièces à vivre, l'hiver © Radio France - Michel Benoit

Jessica, comme beaucoup d'autres locataires, a donc investi dans plusieurs radiateurs : " J'en ai mis dans les chambres au premier étage, et dans la salon. Comme j'ai un bébé, il faut qu'il fasse bon. Le problème, c'est que ça fait des notes d'électricité salées." L'union amicale des locataires menace donc de ne plus payer les charges : " C'est le problème des charges qui sont indues, explique Mathijs Schoevaert, trésorier de l'UAL. Elles sont beaucoup trop élevées du fait du manque d'isolation et de la vétusté des chaudières. "

Mathijs Schoevaert, trésorier de l'UAL (union amicale des locataires) © Radio France - Michel Benoit

L'office public de l'habitat du Cher ne nie pas le problème et affirme comprendre l'impatience de certains locataires. Il promet de changer d'abord les chaudières, dès 2018 dans le cadre d'un appel d'offre plus global, conformément au plan stratégique de patrimoine qui planifie les travaux sur 10 ans : " On ne peut pas changer uniquement 35 chaudières dans un quartier à la demande des habitants. On n'obtiendrait pas de prix assez compétitifs des fournisseurs, explique Alain Thomas, chargé de mission à l'OPH 18. On en change plus de 300 par an mais selon des investissements planifiés. Il y a des demandes d'intervention thermique, effectivement, elles seront prises en compte en 2020, mais pour l'instant, les diagnostics thermiques ressortent en catégorie D. Il peut y avoir quelques soucis ponctuellement, mais globalement, ces logements sont tout à fait dans les normes. "

Alain Thomas, chargé de mission à l'office public de l'habitat du Cher. © Radio France - Michel Benoit

En résumé, il va y avoir du mieux, mais les locataires devront faire preuve de patience.