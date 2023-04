Saint-Doulchard : plus de passeports délivrés avant les vacances d'été

Deux mois d'attente en moyenne dans le Cher pour obtenir un passeport ou une carte d'identité, et ça peut être pire ailleurs notamment dans les grandes villes où on peut attendre plus de cent jours pour obtenir un rendez-vous. L'état a donc décidé de mettre en place un nouveau dispositif pour faciliter la prise de rendez-vous, alors que beaucoup ont besoin de ces papiers d'identité pour leurs examens ou pour partir en vacances cet été. Dans le Cher, la ville de Saint-Doulchard est la première à avoir accepté de participer à ce Contrat Urgence Titres.

A Saint Doulchard, environ dix pourcent des demandes proviennent d'habitants qui ne résident pas dans le secteur, nous confirme Stéphanie Auvray, directrice générale des services : " On a des personnes qui viennent de très loin pour obtenir un rendez-vous plus rapide que dans leur région. On a eu un marseillais, des gens de Bordeaux, de Nantes, région parisienne. Toutes les pré-demandes sont maintenant faites sur internet mais ils doivent venir physiquement en mairie pour la prise des empreintes digitales." Et ils devront refaire un aller/retour pour venir retirer leur document une fois traité en préfecture, ce qui se fait assez rapidement explique Carl Accettone, sous préfet de l'arrondissement de Bourges : " On a anticipé, on a pris des mesures fortes depuis quelques semaines déjà et notre délai de traitement est maitrisé à treize jours en préfecture. La difficulté au niveau de la chaîne de délivrance se situe au niveau de la commune pour essayer de réduire le délai d'obtention de rendez-vous. "

La préfecture du Cher à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Trois communes du Cher devraient être partenaires de ce contrat urgence titres. A Saint-Doulchard, c'est une centaine d'heures supplémentaires que vont accepter les agents : " Délivrer vingt pourcent de titres supplémentaires en mai et juin, cela implique une réorganisation des services, détaille Richard Boudet, maire de Saint-Doulchard. On doit les étoffer et étendre les heures de permanence. Entre midi et deux, le samedi matin et même en fin d'après-midi. On a accepté de le faire par solidarité et on est très fier que la préfecture nous fasse confiance. L'aide promise par l'état n'est pas notre moteur. Loin de là." L'état lui versera une aide de 4.000 euros si l'objectif de 238 titres supplémentaires est atteint. En tout cas, cette maman est soulagée, elle a obtenu les précieux sésame pour sa fille : " Elle doit partir en voyage scolaire en Angleterre, début mai. Il lui fallait donc un passeport et on en a profité pour lui refaire une carte d'identité. Cela a pris plus de deux mois car il a fallu refaire la photo d'identité. Ma fille avait un bout de mèche de cheveux qui descendait sur le sourcil et la préfecture ne l'a pas accepté. Cela a compliqué le traitement de notre demande, mais aujourd'hui je suis soulagée. Elle a ses documents et va pouvoir partir."

Dans le Cher, Bué, Saint-Germain du Puy et Jouet sur l'Aubois s'ajouteront bientôt aux quatorze communes déjà habilitées pour la délivrance de titres.