Saint-Doulchard : réouverture d'une première piscine dans le Cher

Pas plus de neuf nageurs à la fois, cinq dans le bassin extérieur et quatre dans le bassin intérieur, chacun à une ligne d'eau dont le numéro régit tous ses déplacements dans le centre nautique : " _Les gens qui ont réservé_, ont accès à une cabine, une douche, un porte-manteau, une ligne d'eau, et un siège en bord de bassin, tout cela numéroté explique Patrick Aubrun, responsable du centre nautique de St-Doulchard. On peut ainsi suivre facilement le parcours de chacun dans l'équipement. Il suffit de se tenir à ce numéro attribué personnellement." 45 minutes de nage, pas plus.

Richard Aubrun, responsable du centre nautique de St-Doulchard © Radio France - Michel Benoit

Ensuite tout est désinfecté. Il faut laisser agir le produit quinze minutes. Une demi-heure après, un autre nageur peut plonger... Une piscine qui rouvre bien avant les autres pour une raison toute simple : " On a toujours laissé en eau les bassins qu'on a toujours contrôlés. Quelqu'un venait chaque jour pendant le confinement, détaille Richard Boudet, maire de St-Doulchard. La qualité de l'eau est irréprochable."

Richard Boudet, maire de Saint-Doulchard © Radio France - Michel Benoit

On sera loin des 1.000 entrées par jour enregistrées l'an dernier... Sur le plan financier, le coût va être démultiplié : " C'est sûr que le déficit va être très important cette année, confirme Richard Boudet, mais c'était important d'ouvrir. On espère que l'état pourra nous aider comme il l'a déjà fait pour d'autres équipements dont on est obligé de réduire l'activité à cause des gestes barrières." Et à partir du 6 juillet, deux créneaux quotidiens seront bloqués pour les centres de loisirs. A Bourges, les piscines rouvriront le 27 juin.