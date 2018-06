Saint-Doulchard, France

Un projet qui n'aurait peut-être jamais vu le jour sans le Tango Bourges Basket qui a investi 40.000 euros (sur 120.000 euros d'équipements) dans ce service de traumatologie et de médecine du sport : les basketteuses professionnelles de Bourges seront suivies là-bas pour réduire les risques de blessures. Pierre Fosset, le président des Tango y voit un grand intérêt : " Maintenant on va avoir tout sur place, au lieu d'aller à Paris, à Limoges ou à Issoudun pour faire de la rééducation, on aura tout ici. On pourra également faire une meilleure prévention. Cela n'empêchera pas toutes les blessures mais on aura une meilleure analyse de la santé des joueuses avec ce centre."

Le centre de traumatologie et de médecine du sport de St-Doulchard peut évaluer toute une série d'indices musculaires, indicateurs de votre état de forme. © Radio France - Michel Benoit

On connaîtra mieux l'état de forme de chaque joueuse, grâce à des machines spécifiques dont dispose ce nouveau centre. Son directeur, Yohann Beaubois : " Chaque joueuse doit satisfaire à un certain nombre de ratios. Plus on s'éloigne de ce chiffre norme et plus le risque de blessure est élevé. On pourra donc mettre en place avec l'entraîneur et le kiné du club des séances de travail pour atteindre et garder ces ratios."

Les différents partenaires à l'origine de la création de ce centre de traumatologie et de médecine du sport de St-Doulchard. © Radio France - Michel Benoit

Mais le sport de haut niveau ne devrait pas représenter plus de 5% de l'activité de ce service. 95 % de l'activité sera assurée par Mr tout le monde. Si vous avez mal au dos, ou si vous voulez vous remettre au sport après une intervention ou une maladie, ce centre pourra vous évaluer pour adapter votre activité. Le docteur Boudenot, spécialiste sport santé : " Les examens servent à identifier des facteurs de risque, des déficits musculaires, des déficits d'équilibre, donc on identifie ces éléments là pour pouvoir proposer le meilleur traitement."Le sport excellent pour se remettre de certains cancers, comme le cancer du sein par exemple. Ce nouveau service contribuera également à désengorger les urgences de l'hôpital de Bourges puisqu'il pourra diagnostiquer les petits traumatismes, liés au sport notamment, tout en réduisant les délais de prise en charge.