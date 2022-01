Saint-Eloy-les-Mines : un contrat de sécurité pour renforcer les liens avec les gendarmes

Matthieu Griffé, policier municipal, Anthony Palermo, maire de Saint-Eloy-les-Mines et le lieutenant Haas, commandant de la communauté de brigades de gendarmerie de Saint-Eloy.

"Saint-Eloy-les-Mines, ce n'est pas Chicago", reconnaît d'emblée le maire, Anthony Palermo, qui a malgré tout identifié des besoins sur la lutte contre les trafics de drogue, sources de nuisance, la lutte contre les cambriolages et vols de véhicules et le problème des incivilités. "La sécurité c'est aussi le vivre-ensemble" ajoute l'élu. "Dans une commune en mutation comme la nôtre, avec de nouvelles populations qui arrivent, on a très souvent des problématiques de voisinage."

Déjà engagée dans le programme "Petites villes de demain", un programme économique de l'Etat qui finance d'abord la revitalisation des petites communes, Saint-Eloy-les Mines est donc la première du Puy-de-Dôme a y ajouter un volet sécurité.

Des patrouilles police municipale - gendarmerie

Le contrat concerne essentiellement un partenariat resserré avec la communauté de brigade de gendarmerie de Saint-Eloy et sa vingtaine de militaires. Une bonne nouvelle pour le policier municipal de Saint-Eloy, poste créé début 2021, qui va désormais travailler officiellement avec les gendarmes pour des partages d'information ou l'organisation de patrouilles communes.

En retour, la commune met à disposition à ses équipements sportifs pour l'entraînement des gendarmes, elle prévoit aussi de renforcer l'équipement de son policier municipal et une deuxième embauche pour l'an prochain.

Ce contrat de sécurité permet aussi à Saint-Eloy-les-Mines de bénéficier de l'expertise sécuritaire des gendarmes pour ses futurs aménagements.