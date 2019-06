Saint-Etienne : 1 500 jeunes accueillis au Centre Loisirs Jeunesse de la Police nationale depuis sa création

Il n'y en a que 20 en France : depuis 2001, un Centre loisirs jeunesse de la Police nationale est installé dans le quartier de Montreynaud de Saint-Etienne. Encadré par des policiers, il accueille des jeunes avec pour objectif l'apprentissage de la citoyenneté et la prévention de la délinquance.

Saint-Étienne, France

Des jeunes qui jouent à la console, ou au foot, d'autres qui regardent un film... Cela plait beaucoup à Mehdi qui vient régulièrement au centre "J'aime bien ici. Il y a des activités : du foot, du billard, des play-stations, du ping-pong".

Un centre de loisirs presque ordinaire sauf qu'il est tenu et animé par des policiers. Comme Paul Deloy l'un des co-directeurs depuis la création de la structure "l'idée c'est de faire de l'apprentissage de la citoyenneté tout en respectant l'environnement au sens le plus large. Donc il y a des chantiers éducatifs. Il y a des mesures de prévention de la délinquance routière. On part du principe que toute la prévention qui sera faite en amont ce ne sera pas la répression à faire derrière".

La présence d'hommes en uniforme au centre n'étonne même pas Bader 13 ans vient ici depuis 3 ans "Ça change rien. Ils sont comme des éducateurs normaux. Ce n'est pas parce que c'est des policiers que cela va changer quelque chose".

Depuis l'ouverture du centre en 2001, 1 500 jeunes ont été accueillis avec des résultats positifs selon Thierry Plotton l'autre co-directeur "j'ai pas mal d'exemples de jeunes à qui on a tendu la perche. Je pense à des jeunes qui ont réussi à monter un magasin, un kebab, une société de nettoyage. Après effectivement, il y a des gens pour qui la roue tourne mal, mais je retiens plutôt le positif".

Le centre abrite un simulateur de conduite sur 2 roues, un city-stade mais également un petit coin jardinage et même une ruche.