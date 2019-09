Saint-Étienne : trois piétons seniors décédés depuis le début de l'année

L'année n'est pas encore finie et déjà le nombre de piétons tués à Saint-Étienne est plus élevé que l'an passé.

Les seniors font partie des piétons les plus fragiles

Saint-Étienne, France

Depuis le début de l'année à Saint-Étienne, trois piétons âgés entre 75 et 86 ans sont décédés dans des accidents de la route. En 2018 on comptait deux morts. Les personnes âgées font partie des piétons les plus fragiles, avec les enfants.

La Police Nationale de la Loire a donc organisé une opération de sensibilisation pour les seniors sur le marché de la place Carnot ce mardi matin.

Des parapluies verts fluo et des brassards réfléchissants ont été distribués aux passants. Le commandant Lara, chef de l'unité de l'Ordre Public, était également là pour donner des conseils.

Le plus important c'est d'être visible, surtout quand on est une personne âgées avec la vue et l'ouïe diminuée. - commandant Claude Lara

D'autres opérations de préventions sont prévues chaque mois jusqu'à la fin de l'année, notamment dans les écoles et auprès des deux roues.