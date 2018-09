Saint-Étienne, France

La nouvelle est tombée comme une surprise pour les six employés du restaurant Le Comptoir, situé dans la galerie marchande de Centre-Deux. Depuis jeudi 20 septembre, on leur parlait de la fermeture du restaurant, et la rumeur s'est confirmée ce samedi 22 septembre, au moment du dernier service à 20 heures.

"On a appris avec stupéfaction que le restaurant fermait, on est un peu dégoûtés", lâche Yves, le cuisinier du restaurant. Il est venu dire au revoir à l'enseigne : "_C'était une institution je pense sur Saint-Étienne et sur Centre-Deux_. Tous les gens de la galerie venaient manger." Ce lundi 24 septembre, les employés du restaurant ont levé une dernière fois le rideau toute la matinée pour que les fournisseurs puissent récupérer leur matériel, comme les machines à cafés et les stocks de boisson.

Devant les allers et retours des palettes, les clients de la galerie commerçante s'étonnent : "ça ferme ? Mais pourquoi ?". Les habitués aussi ne comprennent pas pourquoi la brasserie ferme ses portes : "Il y avait du monde ici, le matin, le midi, le soir, et je sais pas pourquoi ça ferme d'ailleurs. Bien sûr que ça fait de la peine, ça fait jamais plaisir de voir partir des gens au chômage", confie Walib.

Presque 30 ans de service

Le Comptoir était installé à Centre-Deux depuis une trentaine d'année. Tous les midis, presque 80 couverts étaient servis, et la brasserie était ouverte jusqu'à 20 heures le soir. Les employés savaient que l'établissement étaient en redressement judiciaire depuis quelques mois, mais personne ne leur avaient parlé jusque là de fermeture.

Comme les clients, les autres commerçants ne comprennent pas forcément la fermeture du restaurant. Colette s'occupe du manège dans Centre-Deux depuis 10 ans, et elle a appris la nouvelle elle aussi ce week-end : "Ecoeurée, de la colère et de la tristesse, et surtout comme ça s'est fait, ils l'ont su trois jours avant. _Cette fermeture, ça fait peur parce qu'on se dit qu'on est en train de refaire Centre-Deux, mais on s'aperçoit que les boutiques ferment les unes après les autres_."

Les employés ont affiché la situation sur les grilles du restaurant. © Radio France - Octavie Couchard

Les employés du Comptoir ont posé des affiches sur les grilles baissées de l'établissement : "6 employés au chômage, la cause, un loyer trop cher". Pour l'instant, la direction du centre commercial n'est pas encore exprimée sur la situation.