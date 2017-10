Saint-Etienne accueille le Congrès des mutuelles de France : les mutuelles, comment ça marche ?

Pendant trois jours, Saint-Etienne accueille le Congrès des mutuelles de France. Pour beaucoup, le suivi de sa mutuelle rime avec des heures passées à ne pas comprendre comment cela fonctionne. Alors le système des mutuelles, comment ça marche ?

Saint-Etienne accueille depuis les 17, 18 et 19 octobre le Congrès national des mutuelles de France. Un grand rendez-vous des différentes fédérations du milieu. Leurs présidents suivent des conférences, discutent des évolutions du système des mutuelles, qui restent très opaques aux yeux de nombreuses personnes.

Il y a un peu plus de 300 mutuelles en France en ce moment. Ça peut paraître énorme, mais c'est beaucoup moins que dans les années 70 : il y en avait 12 000. Pour Jean-Paul Benoît, président de la Fédération des mutuelles de France, réduire le nombre de mutuelle n'a pas forcément simplifié le système, au contraire : "On avait tout un tissu de mutuelles de proximité. La réduction qu'on a connu devient préoccupante, parce que si on n'a plus la possibilité de s'organiser soi, on perd une capacité de réponse adaptée au besoin de proximité. Si on a plus que 15 mutuelles dans notre pays, tout ça, ce sera complètement perdu."

Le système des complémentaires santé actuel creuse les inégalités d'accès à une mutuelle

Pour Jean-Paul Benoît, le soucis, c'est qu'en plus d'être très complexe - en partie à cause de ce manque de proximité selon lui, ce système est inégalitaire. La complémentaire santé évolue pendant toute la vie : on en change quand on passe d'étudiant à actif, puis d'actif à retraité. Mais en plus, votre mutuelle varie aussi selon votre métier. Soit vous la choisissez vous-mêmes, soit votre entreprise vous l'impose. Si c'est le cas, c'est parce que votre entreprise bénéficie d'un contrat de groupe. Sauf que cet aménagement renforcent les inégalités d'accès à la mutuelle selon Jean-Paul Benoît : "C'est bien pour les salariés qui ont une aide à l'acquisition de leur mutuelle par leur employeur, mais le problème c'est que ça a rompu les solidarités avec tout le reste de la population. Les salariés du privé, les seuls concernés par cette mesure, représente moins de 50% de la population. Avant, on organisé la solidarité inter-générationnelle. Aujourd'hui, ce n'est plus possible."

Les premiers touchés sont les retraités, leurs cotisations explosent. Alors comment éviter de creuser encore ces inégalités ? Pour Thierry Bodet, président de la Mutualité française, il faut envisager des mutuelles plus flexibles : "Les parcours professionnels seront plus linéaire qu'aujourd'hui. A mon sens, il faut inventer demain une protection sociale qui dépende moins du statut qu'aujourd'hui, mais qui soit davantage attachée à la personne."

Une piste qui sera sûrement explorée pendant ces trois jours de Congrès, pour régler un problème : aujourd'hui, plus de 3 millions de Français n'ont pas de complémentaire santé.