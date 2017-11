Saint-Étienne : après les "quartiers perdus", racontez-nous vos quartiers #monsainté

Après les propos polémiques de Laurent Wauquiez sur les "quartiers perdus" de Saint-Étienne, répondez au président de la région et racontez-nous vos quartiers. Ce que vous aimez, ce qui ne va pas aussi. On attend vos vidéos, vos photos, vos témoignages.

"#monsainté". Retenez bien le nom de cette opération lancée par France Bleu Saint-Étienne Loire, en partenariat avec La Tribune Le Progrès. Après les propos polémiques de Laurent Wauquiez sur les "quartiers perdus" de Saint-Étienne, #monsainté s'adresse à tous les Stéphanois qui veulent nous parler de leurs quartiers, dire ce qui va et aussi ce qui va moins bien. Sur Facebook, sur Twitter, on attend vos vidéos et vos photos. Racontez-nous le quartier Carnot, Tardy, Terrenoire et tous les autres.

Des centaines de réactions sur les réseaux sociaux depuis dimanche

Car vous avez été nombreux à réagir. Dans les deux sens d’ailleurs. En accord avec Laurent Wauquiez ou en accord avec la contre-attaque du maire LR de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Enfin un parlez vrai Ceux qui ne connaissent pas ces quartiers perdus ne peuvent pa comprendre Quant aux maires ils protègent leur électorat — Stéph (@steph12190) October 31, 2017

je ne connais pas de quartiers perdus à st etienne et je suis une femme qui circule librement dans sa ville. Ne vous en déplaise. .. — mpll (@mpllwati) October 31, 2017

Comment participer à #monsainté ?

Alors maintenant que les passions sont un peu retombées, place au débat. Et pour ça, France Bleu Saint-Étienne Loire donne la parole aux Stéphanois. Filmez-vous avec votre téléphone portable, avec vos voisins, vos proches. Ceux qui, comme vous, animent votre lieu de vie. Dites-nous, montrez-nous, ce qui va et ce qui ne va pas. De notre côté, avec nos collègues de La Tribune Le Progrès pendant tous le mois de novembre, nous viendrons à votre rencontre, chez vous, en reportage. Ce sera à écouter tous les jours sur France Bleu Saint-Étienne Loire et à lire toutes la semaine dans le Progrès. Final en beauté, avec une grande journée spéciale de "restitution", le 1er décembre prochain.