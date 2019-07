Saint-Étienne : au centre de loisirs Boris Vian, les activités sont adaptées aux fortes chaleurs

Saint-Étienne, France

C'est re-parti pour un épisode de canicule cette semaine, le thermomètre devrait grimper jusqu'aux 40 degrés sur certaines zones de la Loire. Nous avions déjà suffoqués fin juin pendant plusieurs et des mesures avaient été prises pour les enfants, comme le report des épreuves du brevet notamment.

Cette fois-ci, ce sont les grandes vacances et les centres de loisirs doivent s'organiser au mieux pour occuper les enfants malgré les températures élevées. La vigilance est de rigueur pour les animateurs qui doivent adapter les activités selon la météo. Et ce n'est pas toujours évident en centre-ville où les espaces verts et les plans d'eau sont rares. Au centre de loisirs de l'espace Boris Vian dans le quartier Chavanelle à Saint-Étienne, les groupes se déplacent avec le soleil : "On est situés en centre-ville, mais on a la chance d'avoir une cour qui est ombragée le matin donc on peut prendre un peu la fraîcheur et on est à 5 minutes du parc de Villeboeuf, où il y a quand même des grands arbres qui donnent de l'ombre", détaille Céline, animatrice des 3-4 ans.

Une activité obligatoire : boire de l'eau

Pas question de rester à l'intérieur des bâtiments : avec des groupes d'une vingtaine d'enfants, la chaleur se fait rapidement sentir, surtout que les fenêtres des salles sont exposées au soleil une grande partie de la journée. Pour l'équipe d'animation, il faut s'adapter et parfois revoir un peu les programmes. Faël s'occupe des 6-8 ans, il a remanié certaines activités pour être raccord avec la météo : "On va faire de percussions en remplissant des poubelles avec l'eau. En fait, on va faire des percussion aquatiques ! Il faut les rafraîchir aussi, par exemple on a fait une salade de fruit d'été avec de la citronnade. Rien que de préparer à l'ombre, de laver les fruits et d'en profiter pour jouer avec les tuyau, c'est génial pour les enfants". Les journées sont aussi rythmées par une activité obligatoire : boire. "Ils ne nous disent pas quand ils ont soif donc on les fait boire régulièrement. Il fait très chaud et ils n'ont pas tout à fait la notion", explique Céline.

Pour l'instant, aucune directive de la préfecture ou de la direction départementale de la cohésion sociale n'interdit les sorties. Celle de ce jeudi pour le centre de loisirs de l'espace Boris Vian est maintenue, tous les enfants iront au lac, une sortie attendue comme le souligne l'animatrice : "Finalement le hasard fait qu'on est sur des activités d'eau sur la semaine où il fait très chaud. Mais c'est envisageable de faire une bataille d'eau dans la cour ! On a tout ce qu'il faut, un tuyau, on arrose tout le monde et ça fait du bien !"