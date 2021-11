Saint-Étienne : au salon Tatou Juste "on apprend beaucoup de belles choses" pour mieux consommer

La 16e édition du salon Tatou Justese tient ce week-end au parc des expositions de Saint-Étienne. Des milliers de visiteurs sont attendus à ce "rendez-vous de la transition écologique", autour de plusieurs thématiques dont l'agriculture, la cosmétique et le bien-être.

Mieux se nourrir, préoccupation n°1

Plus de deux cent exposants sont réunis à l'occasion du salon Tatou Juste, en particulier des associations, structures et artisans qui prônent le bien manger. C'est ce que recherchent la plupart des visiteurs : le bien manger, avec des produits sains et locaux. "Je me suis renseignée pour adhérer à une AMAP et voir comment c'est possible de s'organiser pour essayer de consommer le mieux possible" raconte cette mère de famille stéphanoise.

Avoir tous les acteurs sous la main à l'occasion de ce salon représente un gros avantage. "Même avec une famille, on peut le faire, on peut trouver des solutions pour mieux manger, faut juste changer un peu ses habitudes". En dehors des AMAP, des diverses associations de producteurs, vous trouverez aussi les bénévoles de La Fourmilière, supermarché coopératif basé à Saint-Etienne.

Le salon Tatou Juste se poursuit ce dimanche, de 10 heures à 19 heures, avec des animations gratuites, ateliers pratiques, expositions, démonstrations et deux conférences ce dimanche à 11h et 14h sur les enjeux écologiques et la transition énergétique. L'entrée est soumise au pass sanitaire (trois euros, gratuit pour les moins de 12 ans).