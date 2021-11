Saint-Étienne : bientôt une résidence inclusive pour adultes autistes

C'est un habitat presque unique en France qui va être livré en avril prochain à Saint-Étienne. La résidence Daliaa, pour dispositif d'accompagnement au logement inclusif pour adultes avec autisme. Le principe est simple : des associations sont en train de rénover un immeuble de la rue Jean Allemane, divisé en sept logements qui seront loués par des adultes autistes, capables de vivre en autonomie, mais en leur proposant quand même un accompagnement médicosocial. Le projet a été présenté ce vendredi à Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge du handicap, qui était de passage à Saint-Étienne.

"J'ai hâte, ce sera mon petit chez moi", confie Mehdi, qui habite chez ses parents

Au 19 de la rue Jean Allemane, il reste encore beaucoup de travaux à faire. Mais rien qu'avec le placo, on voit déjà les aménagements réalisés spécialement pour les futurs locataires, par exemple pour marquer la séparation entre les différentes pièces. "On a abaissé le plafond entre la cuisine et le séjour, pour matérialiser physiquement le changement d'espace", explique Matthias Cathebras, l'architecte en charge du projet.

L'isolation a été renforcée pour limiter les nuisances sonores et il n'y a pas de radiateur à régler puisqu'il y a le chauffage par le sol. "Donc en termes de gestion du logement, il n'y a quasiment rien à faire", enchaîne l'architecte. "J'ai hâte, ce sera mon petit chez moi", confie Mehdi, 25 ans, qui vite encore chez ses parents mais qui déménagera dans quelques mois dans un de ces appartements. "Le mien fera une trentaine de mètres carrés", poursuit le jeune homme. "Avoir un appartement à soi c'est vraiment important, ça va me permettre d'avoir une vie sociale, comme tout le monde en fait, avec une femme, des enfants ... donc c'est très important de passer par cette étape-là."

Les appartements font entre 35 et 38 mètres carrés. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Une alternative au foyer collectif ou à la vie seul en appartement

Des logements inclusifs existent déjà en France, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il y aura un bureau au rez-de-chaussée avec une psychologue et une accompagnatrice médicosociale, qui seront là en cas de besoin du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures. La nuit une astreinte téléphonique sera mise en place. "L'idée c'est d'être une "béquille" pour la personne, même si je n'aime pas trop le mot", explique Catherine Marey, la directrice du Cos autonomia, une des deux associations qui va gérer la résidence. "On peut lui faire penser de réfléchir à son repas de midi, l'aider à faire ses courses, mais à aucun moment on ne va lui dire 'tu vas manger telle chose ou telle autre'. Et une fois que la personne a acquis sa routine et sait se débrouiller seule, on se retire. On est vraiment là pour être un support et en aucun cas on ne décide pour la personne."

Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge du handicap a salué cette initiative, financée en majorité par l'État. "Nous avons en France environ 600 logements inclusifs et au moins autant de projets en attente", explique-t-elle. "Avant on était très binaire dans les choix pour les adultes handicapés : soit c'était du foyer très collectif, soit c'était très seul chez soi. Là, on offre une alternative." C'est l'association Soliha qui joue le rôle de bailleur social et qui a financé les travaux, pour un budget d'environ 750.000 euros. Les locataires devraient récupérer les clefs de leurs appartements en avril.