Saint-Etienne : certaines amicales laïques sont centenaires

Les amicales laïques de Saint-Etienne tournent à plein régime pendant cette période des vacances de février. De nombreuses activités sont proposées pour les enfants. Les adultes y trouvent aussi leur compte le reste de l'année. On compte aujourd'hui 20 amicales à Saint-Etienne.

Vous ne savez pas quoi faire à Saint-Etienne pendant les vacances de février ? Allez faire un tour dans l'amicale laïque de votre quartier ! Des animations sont prévues en ce moment, tout comme le reste de l'année, et pour tous les âges. La ville recense 8 609 adhérents répartis sur les 20 amicales stéphanoises.

"C'est comme une grande famille"

Marie Bonnefoy est responsable de l'accueil des loisirs à l'amicale laïque Chapelon. Marie Bonnefoy estime que les Stéphanois ne peuvent pas vivre sans : "On répond aux attentes des familles, des seniors ou encore des sans-papiers". Les gens qui se sentent isolés peuvent solliciter l'amicale laïque qui active son réseau pour trouver des solutions au plus vite et chaque jour.

Marie Bonnefoy travaille depuis plus de 10 ans à l'amicale laïque Chapelon Partager le son sur : Copier

Une amicale laïque, pour les Stéphanois, représente bien plus qu'une association. "C'est comme une grande famille, sourit Gille professeur de Tai Chi à l'association familiale laïque de Montplaisir. C'est un lieu de rencontre et d'amitié." Les gens ne viennent pas que pour les cours de zumba et les cours d'anglais. Chantal retrouve chaque jeudi ses copines à l'amicale : "Beaucoup de personnes viennent pour sortir de chez eux, pour parler et échanger avec des gens."

"C'est la base de la population de Saint-Etienne", poursuit Chantal. La Stéphanoise qui a déjà fréquenté les centres sociaux assure que les amicales sont précieuses parce qu'elles sont ouvertes à tous les âges et ne privilégient pas que les jeunes.