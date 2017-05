Saint-Étienne : des centaines de personnes à la vente de livres de la médiathèque de Tarentaize

Entre 10h et 17h, les amoureux des livres de poche et des grands formats se sont rués ce samedi vers la médiathèque de Tarentaize à Saint-Étienne. 7 300 livres étaient mis en vente pour alléger les stocks de la bibliothèque qui avait certains ouvrages en plusieurs exemplaires.

Une heure et demie d'attente pour acheter... des livres ! C'est ce qui s'est passé ce samedi 13 mai 2017 à Saint-Etienne, à la médiathèque de Tarentaize. Des centaines de personnes sont venues pour acheter des livres à 1€.

7 300 livres de la médiathèque Tarentaize étaient à vendre

C'est la troisième fois qu'une vente de ce genre est organisée à la médiathèque de Tarentaize de Saint-Étienne. L'argent récolté est ensuite reversé à des associations stéphanoises qui aident des autistes ainsi qu'à des Instituts Médico-Éducatifs ligériens. Sandrine Régnier est l'organisatrice de cette vente à la médiathèque de Saint-Etienne. Elle n'en revient pas du monde qui est venu : "La première fois qu'on a fait la vente, c'était en 2013, ce n'était pas du tout connu, on avait moins de livres. Puis, la deuxième fois c'était en 2015, on a commencé à avoir des files d'attente."

20 livres par personne, c'est la limite fixée lors de la vente de livres à la médiathèque de Tarentaize à Saint-Étienne © Radio France - Marion Aquilina

Là, en 2017, c'est le summum. Pour l'ouverture à 10h, il y avait déjà des gens qui attendaient dehors. Certains ont même attendu une heure et demie avant de pouvoir aller regarder les livres mis en vente. Sandrine Réginer ajoute : "On s'en doutait un peu, les gens demandaient quand on referait une vente. Les gens nous avaient appelés, ils avaient préparé leurs caddies. C'est dingue !" Beaucoup de personnes se laissent tenter par des BDs, des romans et parfois des guides touristiques. Seule contrainte : se restreindre puisqu'une limite avait été fixée à 20 livres par personne.

Sandrine Régnier, l'organisatrice de la vente de livres à la médiathèque de Tarentaize à Saint-Étienne Copier