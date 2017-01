Saint-Étienne : des embouteillages en perspective dans le quartier de Châteaucreux

Les bouchons vont reprendre dans le quartier de la gare de Saint-Étienne Châteaucreux. Dès mardi de nouveaux travaux vont démarrer dans le secteur. Ils vont durer un mois jusqu'au 10 février. Et comme à l'automne dernier, cela risque de perturber la circulation.

En septembre dernier, le carrefour entre les rue Cugnot, Gris de Lin et Denfert-Rochereau (entre Fourneyron et Chateaucreux) à Saint-Étienne avait été fermé à la circulation à cause du chantier du quartier de la gare. Ce qui avait entrainé de gros embouteillages dans le secteur. Cela devrait être de nouveau le cas à partir de ce mardi 10 janvier. Et ce jusqu'au 10 février. Le carrefour sera de nouveau interdit aux voitures. Il s'agit de travailler sur les réseaux en sous-sol et d'aménager le futur cheminement piéton. Mais pendant quelques semaines, cela va compliquer la vie des automobilistes et des riverains.

Ces travaux s'inscrivent dans un vaste chantier, mené par l'Epase, l’établissement public d'aménagement de Saint-Étienne. L'objectif c'est d'améliorer l'avenue Denfert-Rochereau, cette avenue qui part de la gare pour rejoindre le centre-ville, véritable vitrine de Saint-Étienne. Il s'agit d'élargir, d'aérer, avec la création d'une piste cyclable. Le cheminement des piétons sera favoriser avec la mise en place d'un large trottoir côté ouest de plus de 10 mètres de large, des terrasses en palier et des grands arbres seront plantés. Des féviers d’Amérique pour remplacer les vieux platanes. Une promenade en quelque sorte pour les piétons, tout en conservant des places de stationnement dans le quartier et sans gêner la circulation. Car à terme le trafic sur l'avenue se fera à sens unique, uniquement du centre ville vers la gare.

Le chantier a commencé fin septembre. Il sera totalement terminé normalement courant 2018. Durant la fermeture du carrefour, des déviiatons sont mises en place via le boulevard Dalgabio.