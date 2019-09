Saint-Étienne : des familles roms sans logement investissent le parvis de l'hôtel de ville

Saint-Étienne, France

C'est une situation qui se répète à Saint-Étienne : des familles roms qui vivent dans des campements de fortune sont délogées et ne savent pas où aller. Ce mardi matin, cinq familles de ressortissants roumains et albanais ont décidé de se rendre, avec leurs matelas et des caddies contenant leurs affaires, sur la place de l'hôtel de ville.

Alina, une jeune roumaine, raconte que la police est venue la réveiller elle et sa famille, tôt le matin, dans leur campement de fortune à côté de la gare du Clapier. Elle ne comprend pas que leur situation ne soit pas mieux prise en compte. "C'est difficile pour nous, on n'a pas de maison, on n'a rien", commente la jeune femme.

La police avait déjà dit "faut partir", mais partir où ?"

Sylvie ne milite dans aucune association d'aide aux migrants, mais elle suit ces familles depuis des années et se désespère de voir que rien n'évolue : "ça bouge pas, ils étaient sous le tunnel du Clapier, comme d'autres fois ils y sont allés. À chaque fois c'est pareil, au bout d'un moment la police arrive et elle saccage tout". Elle poursuit : "la police avait déjà dit "faut partir", mais partir où ?, il n'y a pas d'issue".

"De toujours se renvoyer la balle entre la mairie et la préfecture ça va pas être possible", conclut Sylvie, qui dit se rappeler qu'"il y a quelques années de ça, des familles ont été relogées et le bilan est positif, c'est des personnes qui se sont insérées si c'est le terme qu'il faut utiliser".