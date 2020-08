Saint-Étienne : des tablettes numériques pour briser l'isolement des seniors

L'établissement Le Buisson, situé à Saint-Étienne (Loire), a reçu deux tablettes tactiles offertes par le Crédit Agricole. Un matériel déjà expérimenté pendant le confinement et qui permet de lutter contre l'isolement des seniors.

Permettre aux résidents de maison de retraite de maintenir un lien avec leur famille malgré le contexte sanitaire. C'est le besoin auquel viennent répondre les tablettes tactiles offertes par le Crédit Agricole à l'Ehpad Le Buisson.

Avec l'interdiction des visites au plus fort de la crise, l'établissement avait déjà expérimenté ce type de matériel pour organiser des appels vidéos avec les proches des résidents. "Nous avons eu une période ou ils ne pouvaient pas sortir de leur chambres. Si ça ne remplace pas les familles , c'est une manière de maintenir un lien" , explique Agnes Perquy, la directrice de la résidence.

Des débuts difficiles

Si le matériel a très vite été intégré dans les services, il a fallu permettre aux résidents de se familiariser avec ces nouveaux outils. "Sur 78 résidents seul cinq peuvent utiliser le matériel seul. Il a fallu que les animateurs leur explique mais cela permet de créer du lien et de la vie". Car les tablettes sont aussi utilisées dans un objectif de développement cognitif, avec l'installation d'applications de jeu ou la visite de musées virtuels.

Chez les résidents les objets connectés sont plutôt bien accueillis. " C'est formidable ce genre de choses, j'appelle des enfants que j'ai élevé avec la DDASS et qui ne peuvent pas venir me voir souvent", s'enthousiasme une résidente. Même si certains se montrent plus circonspects face à des tablettes "qui ne sont pas de (leur) époque".

L'Ehpad possède déjà trois tablettes et compte continuer à miser sur le numérique dans le futur.