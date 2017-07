EN IMAGES - Saint-Étienne-du-Rouvray, un an après l'assassinat du père Hamel, l'émotion toujours vive

Le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel était assassiné dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, par deux jeunes djihadistes. Un an après, l'émotion reste très vive, la blessure pas encore refermée chez paroissiens et habitants.

Cette matinée du 26 juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, le père Hamel achève son office devant une assemblée de cinq fidèles, trois religieuses de la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul, et un couple de paroissiens, quand deux jeunes hommes en tenue de combat font irruption dans l'église, harnachés d'armes à feu factices et de couteaux. C'est le témoignages de ces cinq otages rescapés qui a permis de retracer le drame qui s'est déroulé en moins d'une heure à l'intérieur de l'église. Quand le père Hamel a refusé de s'agenouiller, les deux terroristes l'ont égorgé. Les deux jeunes radicalisés, seront abattus quelques instants plus tard par les policiers.

A Saint-Étienne-du-Rouvray, un an après, cette horrible journée demeure gravée dans les esprits. Elle a aussi rapproché les habitants.

Même sur le marché, on parle plus facilement, on a tous vécu la même horreur, ça nous dépasse". Le reportage de Coralie Moreau à Saint-Étienne-du-Rouvray

A 84 ans, le père Jacques Hamel, était à la retraite mais célébrait encore messes, mariages et communions dans sa paroisse. Après son assassinat, le pape François avait accordé une dispense exceptionnelle du délai de cinq ans pour entamer le processus de sa béatification. Le procès en vue de sa béatification est en cours. La première audience s'est tenue le 24 mai dernier dans la chapelle d'Aubigné de l'archevêché de Rouen.

Un procès en béatification du père Hamel est en cours (photo du père Hamel transmise par le diocèse). © Radio France - Bénédicte Courret

C'était un p'tit bonhomme très humble. Il a dû être le premier stupéfait en arrivant au ciel".

A 92 ans, Eliane était une paroissienne du père Hamel.

"Le père Hamel n'avait rien d'un martyr" Copier

Les cérémonies de commémoration de l'attentat qui a coûté la vie au père Hamel auront lieu ce mercredi 26 juillet 2017 à Saint-Étienne-du--Rouvray. Il est notamment prévu l'inauguration d'une stèle aux abords de l'église Saint-Étienne.