Saint-Etienne-du-Rouvray : un hommage aux victimes des attentats après le procès du père Hamel

Deux jours après la fin du procès de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, dix ans après les attentats de Montauban et Toulouse au cours desquels Imad Ibn Ziaten, le Sottevillais, a été assassiné, la cérémonie d'hommage aux victimes se déroulaient ce vendredi dans un contexte particulier.

La cérémonie d'hommage aux victimes des attentats ce vendredi se déroulaient à Saint-Etienne-du-Rouvray dans un contexte particulier. Ville meurtri par l'assassinat du père Hamel dont le verdict du procès est tombé ce mercredi. Mais aussi un hommage, dix ans après les attentats de Montauban et Toulouse au cours desquels Imad Ibn Ziaten, le Sottevillais, a été assassiné par Mohammed Merah.

"Savoir pardonner"

Cette cérémonie a une saveur particulière. "Elle a un double sens, les victimes des attentats de Toulouse et Montauban et le père Hamel. C'est là qu'il a été assassiné", montre Réjane, une Seinomarine avant de verser quelques larmes. "Comme le dit la sœur du père Hamel, il faut savoir pardonner".

"La République ne posera jamais le genou devant la cruauté et le terrorisme. Cette promesse de rassemblement suppose un exercice parfois douloureux. Car commémorer c'est transmettre cette mémoire sensible", écrit dans un discours Pierre-André Durand, le préfet de la Seine-Maritime. "C'est un contexte dont on voudrait qu'il soit un contexte d'apaisement", réagit Hubert Wulfranc, l'ancien maire de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Une vive émotion était présente pendant cette cérémonie. Des collégiens de 3e de Robespierre ont lu quelques mots de Voltaire. "J'ai appris le vivre-ensemble, le fait de s'accepter, quelque soit nos croyances, nos religions, la tolérance", conclut Sarah, élève de 3e. Une cérémonie pour se rappeler des victimes des attentats et pour transmette.