Saint-Etienne : faut-il organiser une consultation sur le cannabis comme à Villeurbanne?

Saint-Étienne, France

Face à l'augmentation des trafics de cannabis, la ville de Villeurbanne a organisé une grande consultation sur le sujet.

La municipalité socialiste a souhaité ouvrir le débat sur la législation actuelle qui interdit la consommation et la vente du cannabis mais n'empêche pas leur succès croissant.

75% pour une légalisation

Un questionnaire était en ligne sur le site de la mairie, des débats ont également été organisés dans la ville en ce début d'année.

85% des habitants jugent la répression inefficace, la synthèse des échanges fait également ressortir le constat d'une prévention insuffisante contre l'addiction au cannabis.

75% des propositions vont dans le sens d'une légalisation, contrôlée, de la vente et de la consommation, sauf pour les mineurs et au volant. Pour ses partisans, c'est la solution pour assécher les trafics et contrôler la qualité des produits.

La ville de Villeurbanne va synthétiser l’ensemble des contributions dans un livre blanc et les adresser au gouvernement. Elle espère que le débat sera saisi nationalement.

Une consultation à Saint-Etienne?

Le trafic de stupéfiants a augmenté l'an dernier à Saint-Etienne. En plus de l'héroïne et de la cocaïne, 67 kilos de cannabis ont été saisis l'an dernier dans la ville.

La ville doit-elle, à l'image de Villeurbanne, lancer une consultation sur le sujet pour endiguer les trafics? Faut-il légaliser le cannabis en France ?