Saint-Etienne : l'autrice Susie Morgenstern, "au paradis" à la Fête du Livre 2021

Des dizaines d'auteurs venus pour dédicacer leurs œuvres et de nombreux stands pour trouver votre bonheur que vous soyez plutôt romans, autobiographie, bande-dessinée ou livre de jeunesse. Parmi les rendez-vous prisés par les visiteurs il y a les Mots en scène, des textes joués par des comédiens en présence de l'auteur. L'une des représentations était consacrée à Susie Morgenstern, cette autrice franco-américaine de littérature pour la jeunesse, une plume qui traverse les époques. Alors assister à cette représentation c'était presqu'inévitable pour Véronique. "Depuis le temps que je lis ses romans et que j'essaie de les transmettre à mes élèves !" explique cette professeure-documentaliste. "J'ai été très émue de découvrir ses mots. Je ne connaissais pas ce livre".

Ce livre c'est "Mes 18 exils", sorti cette année, une autobiographie qui raconte la vie de Susie Morgenstern comme une succession d'exils donc, des déracinements, des deuils, des nouveaux départs. Entre la lecture et le chant, et le bonheur de voir ses mots dits et joués par d'autre, Susie Morgenstern finira la représentation en larmes. Très émouvant aussi pour chanteuse, Mathilde Nègre : "J'essayais de ne pas trop la regarder pour rester concentrée ! Surtout que Susie est très communicative donc c'était particulièrement émouvant".

Yves Rousset, l'ex-Préfet qui a fait trembler la Fête du Livre

Parmi les auteurs présents jusque dimanche, Yves Rousset, l'ancien Préfet de Haute-Loire qui avait fait parler de lui au printemps dernier pour son livre "La Préfecture est en feu", publié par la maison stéphanoise Abatos. Un document dans lequel il dénonce tout le système Laurent Wauquiez en Haute-Loire. La présence d'Yves Rousset n'est pas allée de soi : la commissaire de la Fête du Livre ne voulait pas de lui, de peur que la Région, qui subventionne l'événement, ne retire son engagement. Depuis elle a quitté ses fonctions mais cette séquence est une nouvelle preuve de l'emprise de Laurent Wauquiez selon Yves Rousset : "Ce que j'ai compris, c'est que le système Wauquiez était à l'œuvre. C'est à dire qu'il n'a même pas besoin de dire "si vous faites ça, je vais vous supprimer une subvention" puisque les gens anticipent cela. C'est une autocensure qui n'a d'ailleurs pas été acceptée par le maire lui même, qui s'est retrouvé mis en difficulté politique et qui a mis fin à la collaboration avec la commissaire. Moi, je le regrette pour elle mais je pense qu'elle a fait une faute d'analyse. L'autocensure n'est pas bonne, ni pour les journalistes, ni pour les préfets, ni pour les commissaires de salons du livre."