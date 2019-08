AS Saint-Étienne : l'émouvant message de l'ancien Vert Rémy Cabella forfait plusieurs mois

View this post on Instagram

Ça fait mal .. 😔 Je sais à ce moment là que je ne vais plus faire ce que j’aime le plus au monde ..⚽️❤️ pendant un certains temps ! 😔 C’est le 2ème moment le plus dur de ma carrière .. mais dans la vie il y a des choses bien plus graves qu’une blessure 🙏🏼 Je remercie tout le monde du fond du cœur pour vos messages et d’avoir pris des nouvelles ❤️ Et je souhaite à mon club et à mon équipe de la réussite vous le méritez je crois en vous !! 💚🐂 Je vais revenir encore plus fort 💪🏼 et finir la fin de championnat 🍀 Never Give Up 😘