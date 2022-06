Saint-Étienne : la circulation des tramways perturbée par des travaux cet été

A partir de ce lundi 27 juin, les trams ne circuleront plus normalement. La Stas réalise des travaux cet été. Les liaisons entre la Cité du Design et l'hôpital seront assurées par des bus.

Si vous utilisez le tramway à Saint-Étienne, prenez les devants. Vos trajets du quotidien risquent de changer un peu à partir de ce lundi 27 juin, puisque la Stas réalise des travaux sur le réseau.

Le gros changement concerne la liaison entre la Cité du Design et l'Hôpital Nord, le trams T1 ne circulera pas sur cette portion, mais des bus de substitution sont mis en place. Même chose pour le T3, qui fera uniquement la liaison entre Bellevue et l'arrêt Roger Rocher - Allez les Verts, et qui n'ira pas jusqu'à l'hôpital, son terminus en temp normal.