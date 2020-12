Saint-Etienne : la culture dans la rue avec le fol espoir d'ouvrir plus tôt que prévu

A défaut de pouvoir exercer leurs métiers depuis plusieurs semaines et pour encore au moins deux semaines et demi, les professionnels de la culture avaient rendez-vous dans la rue ce jeudi soir à Saint-Étienne, le regard tourné vers lundi et l'examen des recours par le Conseil d'Etat.

200 personnes étaient rassemblées place Jean Jaurès pour exprimer leur colère de voir les salles de spectacles, les cinémas, les théâtres fermées au mieux jusqu'au 4 janvier. Des professionnels mais aussi des consommateurs de culture, des hommes et des femmes qui vont d'ordinaire dans les salles obscures. Avec un espoir peut-être ? Des recours pour obtenir la réouverture anticipée des lieux de culture seront tous examinés lundi par le Conseil d’État qui rendra sa décision mercredi.

"J'essaie d'être optimiste" assure le violoniste Louis-Jean Perreau

Espoir mince même si le Conseil d’État a récemment donné raison aux responsables des cultes pour élargir la jauge pendant les cérémonies. La messe n'est pas forcément dite pour Louis-Jean Perreau, violoniste et chef d'orchestre stéphanois : "le mot est bien choisi pour moi qui suis croyant. Je trouve injuste que les lieux de cultes soient ouverts et que la culture ne le soit pas. Toutes les salles de spectacles avaient respecté les protocoles et il n'y a pas eu de foyer. C'est possible à respecter et c'est là-dessus que les recours veulent jouer. J'essaie d'être optimiste".

"On ne va pas rouvrir avant février"

Pour Josiane Feudo, présidente du Centre Culturel de la Ricamarie, impossible de savoir quelle sera l'issue de cette démarche, même si tout le monde "essaie de conserver les liens, de ne pas perdre tout cette vie qui existe et que l'on a eu du mal à construire. On espère que ça va redémarrer bientôt mais je ne suis pas très sûr. On ne sait pas trop ce qui va être décidé". En revanche Sandrine Bruneton, co directrice du réseau Loire en scène mais également du Chok théâtre, elle, n'y croit plus "du tout. Je ne pense même pas qu'on rouvrira avant février, sachant qu'à partir du 11 janvier, Saint-Étienne va faire l'objet d'une campagne massive de dépistage. Plus il y a de cas, plus on est fermés".