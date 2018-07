L’enseigne de jouets va fermer début août. C’était la dernière boutique de la galerie Dorian et sa fermeture est "symbolique" des difficultés du centre-ville pour les Stéphanois.

Saint-Étienne, France

Elle était la dernière boutique à avoir résisté. Mais c'est fini. Les rayons de la Grande Récré sont en train de se vider à Saint-Étienne. Le magasin de jouets qui était dans la galerie Dorian, dans le centre-ville, liquide son stock avec une grande promo. Un jouet acheté = deux offerts. Une braderie qui prouve que la fermeture est imminente. Elle est prévue pour début août. Les salariés l'ont apprise il y a un mois, début juin. Certains seront mutés dans le magasin de l'Étrat. D'autres ont préféré être licenciés.

En tout cas cette fermeture de la dernière boutique de la galerie Dorian met en colère beaucoup de Stéphanois. Les agents de sécurité qui veillent dans la galerie déserte se font régulièrement alpaguer par ceux qui veulent savoir pourquoi et comment toutes les boutiques ont fermé les unes après les autres.

Patrick fait partie de ces Stéphanois qui ne comprennent pas comment une boutique de jouets, un vendeur de DVD, une papeterie et un coiffeur peuvent fermer en moins de deux mois. Pour lui, il y autre chose, "une volonté cachée, une manière de tuer le centre-ville."

Difficultés nationales

La municipalité explique que la décision de la fermeture de la Grande Récré est due aux difficultés nationales du groupe. Un départ qui provoque des questions mais aussi des rumeurs. Georges qui tient le restaurant le petit Heldert en face de la galerie Dorian n'en peut plus. "Ils nous font marcher, ils nous parlent d’un centre commercial. On avait parlé de Maisons du Monde, Primark. En tout cas on est baisse. Moins 30%. Il faut un moteur à la place de la Fnac."

Rumeurs autour d'un petit supermarché

Le propriétaire de la galerie ne dément pas travailler dans le sens de l'installation d'un petit supermarché. Mais pour le directeur de la société Affine, Alain Chaussard, visiblement c'est loin d'être signé. "Vu l'état du centre-ville de Saint-Étienne, toutes les négociations sont très compliquées" conclut le bailleur.

Le Mary’s Coffee Shop, le café est en revanche encore ouvert. Une enseigne qui n’est pas uniquement localisée dans la galerie Dorian. Elle a aussi une entrée qui donne sur l’extérieur, rue Brossard.