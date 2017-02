Saint-Étienne : le bio séduit de plus en plus de consommateurs

Saint-Étienne est la 2e ville de France où on compte le plus d'enseignes bio par habitant. C'est le résultat d'une étude menée par le site internet nutreatif.com et qui a été publiée le lundi 20 février. Les commerçants et consommateurs témoignent de ce succès.

Le Salon de l'Agriculture de 2017 ouvre ses portes en fin de semaine et c'est l'occasion pour nous de se pencher sur la consommation du bio dans le département de la Loire. Et quelle surprise ! Saint-Étienne est la 2e ville où on relève le plus d'enseignes bio par habitant, devant Paris et derrière Angers. C'est le résultat d'une étude menée par nutreatif.com sur 20 villes de France et publiée le lundi 20 février 2017.

De plus en plus de monde dans les magasins bio

Saint-Étienne présente 15 enseignes pour ses 171 000 habitants avec sept Biocoop et huit épiceries bio. Saint-Étienne devance ainsi Paris et Lyon où l'on observe une offre de 26 enseignes pour 496 000 habitants. Et la préfecture de la Loire en comptera bientôt 16. Trois Stéphanoises qui rêvaient de pouvoir ouvrir la première épicerie sans emballage à Saint-Étienne, avaient lancé un projet à financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank en début d'année. Le 20 février 2017, elles ont réussi à obtenir tout l'argent nécessaire. L'ouverture de cette 16e épicerie bio à Saint-Étienne est prévue pour fin février/début mars.

Dans les magasins déjà installés le succès est aussi mesurable. Margot est conseillère au magasin bio L'Eau Vive, à Saint-Étienne, d'une superficie de 450m². Elle confirme, le bio plaît de plus en plus : "Avant c'était surtout des personnes âgées mais maintenant les jeunes sont de plus en plus sensibilisés." Margot ajoute même qu'en 2009, l'entreprise comptait six employés, ils sont huit aujourd'hui et L'Eau Vive cherche encore à recruter.

D'après les derniers chiffres du baromètre Agence Bio/CSA, en 2016 les consommateurs bio ont surtout acheté des fruits et légumes, des produits laitiers et des œufs. Près de 9 Français sur 10 ont mangé des produits bio l'année dernière et près de 70% disent en consommer au moins une fois par mois.