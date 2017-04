Saint-Étienne : le centre des impôts aide les personnes âgées pour la déclaration en ligne

Entre 30 et 50 personnes viennent chaque jour au centre des impôts de Saint-Étienne Nord pour qu'on les aide à déclarer leurs revenus sur Internet. D'ici 2019, la déclaration en ligne sera rendue progressivement obligatoire pour tous les contribuables disposant d'un accès internet.

Le Club informatique de Saint-Priest-en-Jarez s'apprête à faire une réunion d'information sur la déclaration de revenus en ligne le vendredi 5 mai à 18 heures. A Saint-Etienne, c'est le service des impôts des particuliers de Saint-Etienne Nord qui est prêt pour l'accueil des personnes qui veulent se mettre à la déclaration sur Internet.

Deux ordinateurs sont mis à la disposition des usagers pour les démarches. Entre 30 et 50 personnes viennent chaque jour pour qu'on leur donne un coup de main pour déclarer leurs revenus sur internet. Michel Villemagne responsable du service des impôts des particuliers des habitants de Saint-Etienne Nord. Il explique que souvent les usagers ont besoin d'être rassurés pour les premières étapes : "On confirme à l'usager son numéro fiscal, le numéro qui lui permet d'accéder au service en ligne et son revenu fiscal de référence."

L'usager peut ensuite créer son "espace particulier" qu'il retrouve ensuite chez lui sur son ordinateur. Michel Villemagne précise tout de même que toutes les personnes qui n'ont pas internet et qui n'ont pas prévu d'acheter d'ordinateur pourront bénéficier d'une dérogation pour faire la déclaration sur papier, même après 2018.