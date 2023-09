Saint-Étienne : le désarroi des habitants de La Métare après la fermeture de leur bureau de poste

Les services publics et de proximités disparaissent les uns après les autres. Un nouvel exemple dans le quartier de La Métare à Saint-Étienne qui voit son bureau de poste fermé définitivement depuis samedi 16 septembre. La direction estime que la fréquentation a trop diminué.

Désormais, pour tous les services de la banque postale, il faut se rendre au bureau du cours Fauriel. Seul le retrait et dépôt de colis reste disponible dans le quartier, tout comme l'achat d'enveloppes affranchies. L'hypermarché du coin, le carrefour city sert de "point relais".

Ce changement ne plaît pas aux habitants comme Claudette : "j'écris encore beaucoup de lettres, j'achetais deux ou trois carnets par mois, mais maintenant je crois qu'un seul carnet va me suffire", se résigne la retraitée. La poste étant trop loin, elle a décidé de réduire considérablement le nombre de lettres qu'elle envoie. Juste à côté de La Poste se trouve le bar d'Ezer : "je ne suis pas un client régulier mais je pense aux voisins. On a essayé de faire des pétitions et ça n'a pas bien marché. On leur a même proposé d'ouvrir que le matin, mais ils veulent fermer définitivement !"

Avant la fermeture définitive, Lulu et son mari sont venus dire "au revoir" aux employés. Jérémy travaillera maintenant au bureau du cours Fauriel et il a vécu les derniers instants de celle de La Métare. "C'est très étrange", explique-t-il, "ça fait quand même quelque chose de voir les étagères vides et les placards qu'on a démonté. Et pour les habitants aussi, parce que, mine de rien, on connaît aussi, certains sont des habitués". A chaque fois, il explique avec pédagogie que le bureau avait perdu en fréquentation "et que cela reste malgré tout une entreprise, la direction a dû faire des choix".

La ville de Saint-Étienne compte maintenant plus que 14 bureaux de poste et 196 "points relais".